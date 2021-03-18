МИД увидел «имперские амбиции» в укреплении ядерного потенциала Британии

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Великобритания все чаще пытается демонстрировать имперские амбиции, однако под ними нет прочного базиса. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

«Проблема имперских амбиций никуда не ушла. Амбиции есть, а базиса под ними нет. Мало того, базис, увы, прогнивший и гнилой», — заявила она.

По ее словам, Лондон старается предпринять различные действия, чтобы вернуть себе статус ведущей страны, но «декорации рушатся все больше и больше».

Ранее, 16 марта, власти Великобритании опубликовали новую стратегию оборонной и внешней политики, где Россия названа серьезной угрозой безопасности страны. Стратегия предполагает наращивание ядерного потенциала страны на 40%: планируется увеличить число ядерных боеголовок для баллистических ракет Trident с 180 до 260 единиц.