КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет

Ранее о том, что КНДР запустила снаряды в направлении Японского моря, сообщили южнокорейские военные. Это третьи с начала 2020 года запуски со стороны Северной Кореи

Фото: Ahn Young-joon / AP

В Северной Корее подтвердили проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что недавно разработанные в стране оружейные системы, а также системы стратегического вооружения, которые еще находятся на стадии разработки, «внесут решающий вклад в реализацию стратегического плана партии по радикальному изменению оборонной стратегии страны».

Как сообщает ЦТАК, целью испытаний была «демонстрация технических характеристик и мощи» новой системы вооружения, которая будет поставляться в подразделения Корейской народной армии. В ходе испытаний были показаны особенности ракет, в том числе траектория полета, угол падения, а также «точность попадания в цель и мощность боеголовки», пишет агентство.

Накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. По данным южнокорейских военных, снаряды, запущенные из провинции Пхенан-Пукто, преодолели 410 км.