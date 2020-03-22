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КНДР подтвердила испытания новых тактических ракет

Ранее о том, что КНДР запустила снаряды в направлении Японского моря, сообщили южнокорейские военные. Это третьи с начала 2020 года запуски со стороны Северной Кореи
Фото: Ahn Young-joon / AP

В Северной Корее подтвердили проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что недавно разработанные в стране оружейные системы, а также системы стратегического вооружения, которые еще находятся на стадии разработки, «внесут решающий вклад в реализацию стратегического плана партии по радикальному изменению оборонной стратегии страны».

Как сообщает ЦТАК, целью испытаний была «демонстрация технических характеристик и мощи» новой системы вооружения, которая будет поставляться в подразделения Корейской народной армии. В ходе испытаний были показаны особенности ракет, в том числе траектория полета, угол падения, а также «точность попадания в цель и мощность боеголовки», пишет агентство.

Накануне Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР запустила две баллистические ракеты малой дальности в направлении Японского моря. По данным южнокорейских военных, снаряды, запущенные из провинции Пхенан-Пукто, преодолели 410 км.

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По данным Южной Кореи, эти испытания КНДР стали третьими с начала года. Первые запуски Северная Корея осуществила 2 марта. Как сообщил Сеул, тогда КНДР выпустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря из района города Вонсан. 9 марта КНДР в рамках учений запустила в направлении Японского моря три ракеты, снаряды пролетели 200 км и достигли высоты максимум 50 км.

В 2019 году северокорейские военные провели 13 подобных испытаний.

В начале января Ким Чен Ын пообещал, что Пхеньян в скором времени продемонстрирует «новое стратегическое оружие». Позднее в постпредстве КНДР при ООН заявили, что северокорейская сторона не считает себя связанной обязательствами о введении моратория на ядерные и ракетные испытания, поскольку подвергается воздействию «жесточайших и негуманных санкций» США.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: КНДР, Ким Чен Ын, запуск ракет
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