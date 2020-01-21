КНДР отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания

Власти Северной Кореи не видят смысла считать себя связанными соглашением, которое другая сторона не соблюдает, заявил представитель КНДР в ООН

Фото: Kyodo / Reuters

Власти США подвергают Северную Корею воздействию «жесточайших и негуманных санкций», а потому республика не считает далее себя связанной обязательствами о введении моратория на ядерные и ракетные испытания. Об этом, как сообщает южнокорейское агентство «Рёнхап», заявил на конференции по разоружению советник постоянного представительства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоль.

«Теперь, когда стало ясно, что США не отказались от своего стремления блокировать развитие КНДР и задушить ее политическую систему, мы не видим оснований, чтобы и далее быть связанными в одностороннем порядке обязательствами, которые другая сторона не выполняет», — заявил Чжу (цитата по Reuters).

Дипломат также предупредил, что если Вашингтон будет продолжать враждебную политику в отношении КНДР, то денуклеаризации Корейского полуострова никогда не случится.

«Если США попытаются добиться одностороннего соблюдения [КНДР] требований и будут добиваться этого под угрозой санкций, Северная Корея может быть вынуждена искать другой путь», — уточнил Чжу.

1 января лидер КНДР Ким Чен Ын на пленарном заседании ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК) заявил, что КНДР в ближайшем будущем продемонстрирует новое стратегическое оружие, и пригрозил пойти другим путем, если власти США не согласятся на уступки в переговорах по денуклеаризации Корейского полуострова.