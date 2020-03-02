Южная Корея сообщила о первом в 2020 году запуске снарядов из КНДР

Северная Корея произвела два пуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщили военные Южной Кореи. Это первые в 2020 году запуски со стороны КНДР

Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда, сообщили в Минобороны Южной Кореи, передает агентство Yonhap. Снаряды были запущены в сторону Японского моря из района города Вонсан на юго-востоке КНДР.

По данным агентства, это первый запуск КНДР с 28 ноября 2019 года. За прошлый год Пхеньян провел 13 подобных испытаний.

В декабре 2019 года Северная Корея обвинила США в намеренном затягивании переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, назвав происходящее «уловкой, позволяющей сэкономить время» для внутренней политической повестки, связанной с переизбранием действующего президента Дональда Трампа.

В начале 2020 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР планирует показать «новое стратегическое оружие». Он сообщил, что, хоть страна и приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет, чтобы установить доверительные отношения с США, дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть лишь от позиции Вашингтона. Если же американские власти не пойдут на уступки в обсуждении по денуклеаризации Корейского полуострова, КНДР выберет «другой путь», пригрозил Ким Чен Ын.