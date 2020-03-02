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Политика ,  
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Южная Корея сообщила о первом в 2020 году запуске снарядов из КНДР

Северная Корея произвела два пуска неопознанных снарядов в сторону Японского моря, сообщили военные Южной Кореи. Это первые в 2020 году запуски со стороны КНДР
Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея выпустила два неопознанных снаряда, сообщили в Минобороны Южной Кореи, передает агентство Yonhap. Снаряды были запущены в сторону Японского моря из района города Вонсан на юго-востоке КНДР.

По данным агентства, это первый запуск КНДР с 28 ноября 2019 года. За прошлый год Пхеньян провел 13 подобных испытаний.

В декабре 2019 года Северная Корея обвинила США в намеренном затягивании переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова, назвав происходящее «уловкой, позволяющей сэкономить время» для внутренней политической повестки, связанной с переизбранием действующего президента Дональда Трампа.

В начале 2020 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что КНДР планирует показать «новое стратегическое оружие». Он сообщил, что, хоть страна и приостановила запуски межконтинентальных баллистических ракет, чтобы установить доверительные отношения с США, дальнейшее ядерное сдерживание со стороны Пхеньяна будет зависеть лишь от позиции Вашингтона. Если же американские власти не пойдут на уступки в обсуждении по денуклеаризации Корейского полуострова, КНДР выберет «другой путь», пригрозил Ким Чен Ын.

КНДР отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания
Политика

21 января Северная Корея отказалась соблюдать мораторий на ядерные испытания. По словам советника постоянного представительства КНДР при отделении ООН в Женеве Чжу Ён Чхоля, Пхеньян не видит смысла в одностороннем порядке выполнять обязательства, которым не следуют США. Они стремятся «блокировать развитие КНДР» при помощи «жесточайших и негуманных санкций», пояснил он.

Переговоры США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова начались в 2018 году. Тогда в июне в Сингапуре прошел первый в истории саммит с участием Трампа и Ким Чен Ына, на котором они договорились о денуклеаризации Северной Кореи. Вашингтон со своей стороны гарантировал КНДР безопасность и отмену санкций.

Автор: Виктория Полякова
Теги: Северная Корея, запуск, ракета
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