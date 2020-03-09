Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Северная Корея запустила три неопознанных снаряда в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По его данным, снаряды выпустили из районов, прилегающих к городу Сондок. В комитете заявили, что южнокорейские военнослужащие следят за ситуацией.

Береговая охрана Японии сообщила, что, предположительно, снаряды КНДР упали в Японское море, и предупредила находящиеся в этом районе суда, передает Kyodo.

NHK со ссылкой на правительство Японии пишет, что КНДР выпустила баллистические ракеты. По данным властей, они не попали в японскую экономическую зону.