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Северная Корея запустила три снаряда в сторону Японского моря

Северная Корея запустила три неопознанных снаряда в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

По его данным, снаряды выпустили из районов, прилегающих к городу Сондок. В комитете заявили, что южнокорейские военнослужащие следят за ситуацией.

Береговая охрана Японии сообщила, что, предположительно, снаряды КНДР упали в Японское море, и предупредила находящиеся в этом районе суда, передает Kyodo.

Южная Корея сообщила о первом в 2020 году запуске снарядов из КНДР
Политика

NHK со ссылкой на правительство Японии пишет, что КНДР выпустила баллистические ракеты. По данным властей, они не попали в японскую экономическую зону.

По данным Объединенного комитета, Северная Корея произвела первый в 2020 году запуск снарядов 2 марта. Их запустили в сторону Японского моря из района города Вонсан, который располагается на юго-востоке КНДР. Yonhap сообщало, что в прошлом году Северная Корея провела 13 подобных испытательных запусков.

В середине января власти КНДР отказались соблюдать мораторий на ядерные и ракетные испытания из-за санкционного давления США. В начале года глава Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян будет продолжать разработку стратегического оружия, если Вашингтон не откажется от враждебной политики в отношении КНДР.

Теги: КНДР, запуск ракет
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