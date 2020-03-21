Южная Корея сообщила о запуске КНДР снаряда в сторону Японского моря

Корейская Народная Демократическая Республика (КНДР) запустила снаряд в направлении Японского моря, сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.

Позже в комитете добавили, что Северная Корея запустила две баллистические ракеты малой дальности из провинции Пхенан-Пукто, передает Yonhap.

9 марта южнокорейские военные сообщили, что КНДР запустила три ракеты в направлении Японского моря в рамках боевых учений. Их наибольшая дальность не превышала 200 км, а высота, которой они способны достичь, — не более 50 км.