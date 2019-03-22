Россия и Венгрия договорились о поставке газа в 2020 году в обход Украины

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 63,87 0 EUR Бирж. 72,63 -0,24 Brent 68,29 -0,19% USD Нал. 64,68 63,22 EUR Нал. 74,14 72,16 USD ЦБ 63,74 -0,54 EUR ЦБ 72,79 -0,15 EUR/USD 1,1370 -0,0045 BTC/USD Бирж. 4 052,30 -74,80 IMOEX 2 507,81 0,14% RTSI 1 237,68 0,93% DJIA 25 962,51 0,84% Nasdaq 7 838,96 1,42%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
МРСК Центра и Приволжья ₽0,293 (+8,56%) прогноз БКС к 20.08.20 Купить
Яндекс ₽3 177,24 (+39,72%) прогноз Sova capital к 13.03.20 Купить
Аэрофлот ₽125 (+25,68%) прогноз Атон к 11.03.20 Купить
Apple $225 (+19,75%) прогноз Argus Research к 19.03.20 Купить
Золото $1 400 (+7,3%) прогноз Societe Generale к 31.03.20
Лента новостей
Курс доллара на 22 марта
USD ЦБ: 63,74 (-0,54) Quote, 21 мар, 13:59
Курс евро на 22 марта
EUR ЦБ: 72,79 (-0,15) Quote, 21 мар, 13:59
ЕС отверг предложенный Мэй срок по Brexit Политика, 01:42 В Липецке фура столкнулась с отцепившейся от поезда цистерной Общество, 01:31 МИД Украины ответил на требование президента Чехии поменять Конституцию Политика, 01:25 Гуаидо объявил операцию по захвату власти в Венесуэле Политика, 00:53 Сборная России по футболу проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020 Спорт, 00:43 Россия и Венгрия договорились о поставке газа в 2020 году в обход Украины Экономика, 00:35 Стало известно имя врио главы «Росгеологии» после увольнения Панова Политика, 00:13 Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN-сервисами Технологии и медиа, 00:00 Суд удовлетворил иск депутата Скоча к ряду СМИ из-за статей о деле Шакро Общество, 21 мар, 23:52 Минфин исключит влияние штрафов за пьяное вождение на цену ОСАГО Общество, 21 мар, 23:49 Facebook обнаружил хранение паролей пользователей в незашифрованном виде Технологии и медиа, 21 мар, 23:18 Уволен гендиректор «Росгеологии» Роман Панов Политика, 21 мар, 23:10 В «Ильюшине» ответили на слова вице-премьера о срыве гособоронзаказа Бизнес, 21 мар, 22:59 В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому» Бизнес, 21 мар, 22:48
Экономика ,  
0 
Россия и Венгрия договорились о поставке газа в 2020 году в обход Украины
Венгрия сможет получить часть российского газа через Австрию независимо от того, заключат ли Россия и Украина новое транзитное соглашение, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Россия будет поставлять газ в Венгрию в 2020 году, даже если Москва и Киев не достигнут договоренностей о газовом транзите в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Шиярто после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщается на сайте венгерского МИДа.

«Сегодня гендиректор «Газпрома» и я заключили соглашение о том, что «Газпром» будет обеспечивать поставки газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной», — сказал Шиярто. Венгрия, как и сейчас, сможет закупать часть газа через Австрию. Сейчас в газохранилищах Венгрии находятся 6,3 млрд куб. м. газа.

Срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной истекает в конце этого года, новый договор пока не заключен. «Легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет поставлять газ на европейский континент через Украину. Мы должны подготовиться к этому сценарию, потому что мы всегда должны учитывать наихудший сценарий при планировании безопасности энергоснабжения страны», — подчеркнул венгерский министр.

Сейчас «Газпром» совместно с Сербией и Болгарией работает над газопроводом «Турецкий поток», чтобы в будущем поставляемый по нему газ мог быть доставлен в Австрию и Венгрию, добавил Шиярто.

Бизнес
Украина увеличила транзит газа почти на 26%

В начале марта стало известно, что Киев подготовил план действий на случай провала переговоров с Москвой по транзиту газа в ЕС с начала 2020 года. В МИД Украины поясняли, что намерены ратифицировать новые соглашения к Соглашению об ассоциации с ЕС, «сделать их юридически обязующими и выполнять их по любому сценарию и в любом случае».

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев отмечал, что Москва готова сохранить транзит газа в Европу через Украину в случае, если будут урегулированы отношения между заинтересованными компаниями, соблюдены выгодные экономические и коммерческие параметры сделки, а также стабильная политическая обстановка.

При этом месяцем ранее замглавы МИД России Александр Панкин подчеркивал, что сохранение транзита газа через Украину возможно только на условиях Москвы. Президент Владимир Путин летом прошлого года заверял, что Москва продолжит поставлять газ в Европу через украинские территории.

Автор: Григорий Дубов
Теги: Венгрия, Россия и Украина, поставки газа, «Газпром»
Материалы по теме
В «Нафтогазе» прокомментировали решение суда в Англии по «Газпрому»
Бизнес
Гройсман исключил премии «Нафтогазу» без получения выплат от России
Бизнес
Новак назвал украинское направление самым дорогим маршрутом транзита газа
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter