Россия и Венгрия договорились о поставке газа в 2020 году в обход Украины

Россия и Венгрия договорились о поставке газа в 2020 году в обход Украины

Венгрия сможет получить часть российского газа через Австрию независимо от того, заключат ли Россия и Украина новое транзитное соглашение, сообщил глава венгерского МИДа Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Россия будет поставлять газ в Венгрию в 2020 году, даже если Москва и Киев не достигнут договоренностей о газовом транзите в Евросоюз. Об этом заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии Питер Шиярто после переговоров с главой «Газпрома» Алексеем Миллером, сообщается на сайте венгерского МИДа.

«Сегодня гендиректор «Газпрома» и я заключили соглашение о том, что «Газпром» будет обеспечивать поставки газа в Венгрию независимо от того, будет ли заключено транзитное соглашение между Россией и Украиной», — сказал Шиярто. Венгрия, как и сейчас, сможет закупать часть газа через Австрию. Сейчас в газохранилищах Венгрии находятся 6,3 млрд куб. м. газа.

Срок действия транзитного соглашения между Россией и Украиной истекает в конце этого года, новый договор пока не заключен. «Легко может возникнуть ситуация, когда Россия больше не будет поставлять газ на европейский континент через Украину. Мы должны подготовиться к этому сценарию, потому что мы всегда должны учитывать наихудший сценарий при планировании безопасности энергоснабжения страны», — подчеркнул венгерский министр.

Сейчас «Газпром» совместно с Сербией и Болгарией работает над газопроводом «Турецкий поток», чтобы в будущем поставляемый по нему газ мог быть доставлен в Австрию и Венгрию, добавил Шиярто.