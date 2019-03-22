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Sky узнал об активности британских военных в бункере Лондона из-за Brexit
На случай выхода Британии из ЕС без сделки приведены в готовность специалисты, которые будут контролировать ситуацию из бункера Минобороны. Ранее СМИ писали о плане вывести на улицы тысячи военных в случае «жесткого» Brexit
Фото: Ray Tang / Global Look Press

Военные активизировали работу специалистов в ядерном бункере Pindar под зданием Минобороны Великобритании в Лондоне в рамках операции Redfold по подготовке к возможному проведению «жесткого» Brexit. Об этом узнал телеканал Sky News.

Бункер является центром управления обороны в кризисных ситуациях в стране. Операция предполагает, что военные в кабинете министров и министерствах здравоохранения, транспорта и обороны в случае необходимости смогут быстро развернуть свои силы и обеспечить постоянную работу этих ведомств.

Действия солдат будут контролировать около 100 военных планировщиков, которые участвовали в разработке плана действий на случай начала процедуры Brexit без соглашения с Евросоюзом.

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В повышенную боеготовность также приведены дополнительные 3,5 тыс. солдат. Маневры Redfold являются частью более масштабной общевойсковой операции Yellowhammer в случае возникновения осложнений при выходе Британии из Евросоюза. На запасы продовольствия, топлива, запчастей и боеприпасах в Британии и за рубежом Минобороны потратило по меньшей мере £23 млн, отмечает Sky.

Минобороны Британии уже давно готовит военную операцию на случай срыва сделки по Brexit, об этом писала газета The Times в ноябре 2018 года. Согласно планам министерства, на улицах городов Соединенного Королевства при необходимости могут быть размещено от 1,2 тыс. до 10 тыс. военнослужащих.

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В начале января этого года британские СМИ сообщали, что МВД Британии готовит около 1 тыс. полицейских для переброски в Северную Ирландию в случае возникновения там беспорядков из-за Brexit. Тогда же стало известно, что правоохранители рекомендовали британским ретейлерам усилить безопасности магазинов, чтобы справиться с предполагаемой паникой населения из-за возможной нехватки продовольствия.
Автор: Григорий Дубов
Теги: Brexit, Лондон, бункер, военные
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