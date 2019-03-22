Sky узнал об активности британских военных в бункере Лондона из-за Brexit

На случай выхода Британии из ЕС без сделки приведены в готовность специалисты, которые будут контролировать ситуацию из бункера Минобороны. Ранее СМИ писали о плане вывести на улицы тысячи военных в случае «жесткого» Brexit

Фото: Ray Tang / Global Look Press

Военные активизировали работу специалистов в ядерном бункере Pindar под зданием Минобороны Великобритании в Лондоне в рамках операции Redfold по подготовке к возможному проведению «жесткого» Brexit. Об этом узнал телеканал Sky News.

Бункер является центром управления обороны в кризисных ситуациях в стране. Операция предполагает, что военные в кабинете министров и министерствах здравоохранения, транспорта и обороны в случае необходимости смогут быстро развернуть свои силы и обеспечить постоянную работу этих ведомств.

Действия солдат будут контролировать около 100 военных планировщиков, которые участвовали в разработке плана действий на случай начала процедуры Brexit без соглашения с Евросоюзом.

В повышенную боеготовность также приведены дополнительные 3,5 тыс. солдат. Маневры Redfold являются частью более масштабной общевойсковой операции Yellowhammer в случае возникновения осложнений при выходе Британии из Евросоюза. На запасы продовольствия, топлива, запчастей и боеприпасах в Британии и за рубежом Минобороны потратило по меньшей мере £23 млн, отмечает Sky.