СМИ узнали о плане военной операции в случае срыва соглашения по Brexit

Британские военные готовят план операции на случай срыва соглашения между Лондоном и Брюсселем по Brexit. Он предусматривает появление солдат на улицах

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В Министерстве обороны Великобритании готовят план на случай, если действующее соглашение по Brexit будет сорвано, сообщает Sunday Times. По данным издания, разработка операции началась на прошлой неделе, а занимаются ею офицеры, которые обычно отвечают за вывод солдат на улицы в случае терактов.

План предусматривает усиление полицейских патрулей военными для предотвращения случаев нарушения общественного порядка. Отдельным пунктом рассматривается обеспечение больниц лекарствами при неблагоприятном развитии ситуации.

Предполагается, что Минобороны сможет уже в первые сутки отправить в помощь полиции около 1200 военнослужащих, а затем увеличить это число до 10 тыс. Одним из районов, куда могут быть переброшены солдаты, называется графство Кент, откуда жители Соединенного Королевства могут попасть в Евросоюз.

На этой неделе Лондон и Брюссель согласовали план по Brexit. В соответствии с ним Великобритании придется заплатить за выход из Евросоюза около £39 млрд. При этом Соединенное Королевство хотя и покинет Таможенный союз ЕС, однако должно будет выполнять основные меры регулирования, принятые на континенте. Северная Ирландия при этом должна будет сохранять прозрачную границу с входящей в ЕС Ирландской Республикой.

Сразу несколько министров заявили, что соглашение невыгодно Великобритании, и объявили об уходе в отставку. Бывший глава ведомства по вопросам Brexit Доминик Рааб подчеркнул, что пункт, предусматривающий прозрачную границу в Ирландии, угрожает целостности государства.