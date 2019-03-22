Тереза Мэй отреагировала на решение Евросоюза отсрочить Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на пресс-конференции в Брюсселе заявила, что британскому парламенту необходимо согласовать сделку с Евросоюзом на следующей неделе, передает Reuters.

Она отметила, что саммит ЕС в ночь на 22 марта согласился продлить процедуру Brexit до 22 мая при условии, что парламент Британии одобрит соглашение о выходе страны из Евросоюза на грядущей неделе.

По словам Мэй, Великобритании необходимо постараться выйти из состава ЕС до майских выборов в Европарламент (запланированы с 23 по 26 мая), так как в противном случае британцам придется участвовать в этих выборах. «Было бы неправильно участвовать в выборах через три года после того, как мы решили покинуть ЕС», — подчеркнула премьер.

Помимо этого она заявила, что Британии не нужно пытаться повернуть процедуру Brexit вспять и отменить статью 50 Лиссабонского договора, который является основополагающим документом Европейского союза.