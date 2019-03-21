СМИ узнали о несогласии ЕС с предложенной Мэй датой переноса Brexit

СМИ, получившие в распоряжение проект соглашения участников саммита ЕС, утверждают, что главы стран содружества готовы отложить Brexit только до 22 мая. Британский премьер просила сдвинуть дату до 30 июня

Тереза Мэй (Фото: Jonathan Brady / Reuters)

Участники саммита Евросоюза намерены согласовать перенос сроков Brexit с 29 марта на 22 мая, сообщают The Guardian и Reuters со ссылкой на проект решения Совета ЕС, поступивший в распоряжение агентств.

«Евросоюз обязуется договориться до 29 марта 2019 года о переносе даты на 22 мая при условии, что соглашение о выходе будет одобрено Палатой общин [парламента Великобритании] на следующей неделе», — говорится в проекте соглашения, который видел Reuters, когда лидеры ЕС встретились в Брюсселе.

Поясняется, что крайней датой должно было стать 30 июня, однако 23 мая должны пройти выборы в Европарламент, в которых Лондон участвовать не планирует, поэтому был выбран день 22 мая.

«Никакая отсрочка после этой даты невозможна», — отмечается в соглашении.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что попросила Евросоюз перенести срок Brexit с 29 марта на 30 июня, соответствующее письмо от нее саммит ЕС должен рассмотреть в четверг. Председатель Евросовета Дональд Туск уже заявил, что перенос допустим, но лишь при одобрении британским парламентом соглашения между Лондоном и Брюсселем.