Туск ответил Мэй о возможности переноса сроков Brexit

Председатель Евросовета Дональд Туск заявил, что перенос сроков Brexit возможен, сообщает Bloomberg.

«Но он будет при определенных условиях — при положительных результатах голосования в палате общин по соглашению о выходе», — добавил Туск.

Ранее премьер-министр Великобритании Тереза Мэй написала письмо Туску с просьбой перенести процедуру Brexit на три месяца, до 30 июня. Ранее она была запланирована на 29 марта.

В середине марта британский парламент проголосовал против обновленного соглашения о выходе из ЕС, которое вынесла на рассмотрение Мэй. Большинство депутатов проголосовали против поправки, которая предлагала отсрочить Brexit, чтобы провести повторный референдум (334 – против, 85 — «за»). С минимальным перевесом в два голоса (314 против 312) была провалена поправка, которая предполагала отсрочку Brexit и наделение палаты общин правом приступить к обсуждению следующих шагов в сложившейся тупиковой ситуации. Также отклонена поправка, которая предлагала отсрочить Brexit, чтобы найти новое решение.