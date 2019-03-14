Британские депутаты проголосовали за продление переговоров о Brexit

Большинство членов палаты общин поддержали предложение о переносе сроков Brexit, который запланирован на 29 марта. Предложение еще должен поддержать Евросоюз

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Если 20 марта палата общин британского парламента поддержит соглашение о выходе из Европейского союза, то Brexit будет отсрочен до 30 июня. Если большинство депутатов вновь не поддержит соглашение, то Brexit будет отложен на более длительный срок. За такое развитие событий 14 марта проголосовали 412 депутатов палаты общин, против — 202. Заседание парламента транслировалось на сайте.

Предложение на голосование вынесла премьер-министр Тереза Мэй. 13 марта депутаты призвали правительство не выходить из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Время необходимо, чтобы уточнить его положения, в частности о сохранении прозрачности границы Северной Ирландии и Республики Ирландия. Переговорщикам правительства удалось договориться о применении временного механизма backstop, однако оно не устраивает многих сторонников жесткого Brexit в парламенте. Мэй дважды выносила соглашение на голосование и оба раза проиграла (15 января и 12 марта).

К предложению правительства депутаты внесли несколько поправок, четыре из них были поставлены на голосование председателем палаты общин Джоном Беркоу. Сначала большинство депутатов проголосовали против поправки, которая предлагала отсрочить Brexit, чтобы провести повторный референдум (334 — против, 85 — за), а потом и всех других поправок. С минимальным перевесом в два голоса (314 против 312) была провалена поправка, которая предполагала отсрочку Brexit и наделение палату общин правом приступить к обсуждению следующих шагов в сложившейся тупиковой ситуации. Отклонена была и поправка лидера лейбористов Джереми Корбина, который предложил отсрочить Brexit, чтобы найти новый подход к поиску решения. Против проведения второго референдума 14 марта выступил и президент США Дональд Трамп: «Я не думаю, что еще одно голосование было бы возможным, потому что это было бы очень несправедливо по отношению к людям, которые одержали победу (на первом референдуме. — РБК)» (цитата по The Independent).

Решение продлить сроки переговоров о Brexit может быть поддержано в Евросоюзе. Председатель Евросовета Дональд Туск утром 14 марта написал в Twitter, что попросит членов ЕС согласиться с длительной отсрочкой. «В ходе моих консультаций в преддверии саммита ЕС я буду призывать (представителей) 27 стран союза быть открытыми к продолжительному продлению, если Великобритания сочтет это необходимым для пересмотра своей стратегии и построения консенсуса вокруг этого», — написал он.​

Евросоюз может пойти на дополнительные уступки, чтобы помочь Мэй согласовать договоренность о выходе из ЕС с британскими парламентариями, считает глава брюссельского офиса аналитического центра Open Europe Питер Клеппе. По мнению эксперта, ЕС должен ограничить период действия так называемого механизма backstop. Он обязывает Британию находится в совместной с ЕС таможенной зоне и следовать европейским регламентам в том случае, если Лондон и Брюссель не смогут достичь соглашения, позволяющего избежать появления физической границы между Республикой Ирландия (член ЕС) и Северной Ирландией (часть Соединенного Королевства) до декабря 2020 года. Как подчеркнул Клеппе, ограничение действия backstop соответствует интересам Дублина. «В противном случае существует риск, что Британия постарается избавиться от backstop и восстановить свою торговую независимость [от ЕС] в одностороннем порядке. Это обяжет Ирландию контролировать оборот товаров на границе с северными соседями, не будучи к этому готовой», — пояснил он в беседе с РБК.