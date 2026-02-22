 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
Основатель ЧВК Blackwater начал работать на украинский дроновый стартап

Основатель ЧВК Blackwater Принс присоединился к украинскому дроновому стартапу
Сюжет
Военная операция на Украине
Основатель ЧВК Blackwater работает в украинском стартапе, связанном с БПЛА, и ищет инвесторов для проекта, пишет The Guardian. Речь идет о компании Swarmer, которая разрабатывает ПО для дронов
Эрик Принс
Эрик Принс (Фото: Christian Bruna / EPA / ТАСС)

Основатель американской частной военной компании Blackwater (ныне Constellis) Эрик Принс вошел в руководство украинского стартапа Swarmer, специализирующегося на разработке ПО для боевых дронов. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на документы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC) в рамках подготовки компании к IPO.

Swarmer привлек Принса в качестве неисполнительного председателя совета директоров, говорится в материале. В письме потенциальным инвесторам он заявил, что разработанное компанией программное обеспечение с апреля 2024 года использовалось на Украине более чем в 100 тыс. боевых миссий, что позволило обучить алгоритмы и модели машинного обучения.

В материалах для инвесторов также отмечается, что вооруженные силы, включая Министерство обороны США и союзников по НАТО рассматривают автономные дроновые операции как направление, «требующее немедленных инвестиций». По данным издания, беспилотники обеспечивают около 70% всех боевых потерь в конфликте на Украине.

Основанная в 2023 году Swarmer продвигает решения для управления роями дронов и предлагает шаблоны миссий — от разведки до сценария под названием Killbox. Осенью компания уже привлекла инвестиции в размере нескольких миллионов долларов.

Сам Принс отказался от комментариев изданию, Swarmer также не ответила на запрос журналистов, говорится в публикации.

Принс — давний участник оборонного бизнеса и союзник Дональда Трампа. Его прежняя компания Blackwater получила многомиллионные контракты Пентагона и ЦРУ, но стала объектом расследований после инцидента в Багдаде в 2007 году, когда после стрельбы на площади Нисур погибли мирные жители. Инцидент нанес серьезный репутационный ущерб компании, впоследствии она сменила название, а Принс в 2009 году покинул пост генерального директора.

Зеленский рассказал о Drone Deal и Mega Deal с США по покупке оружия
Политика
Владимир Зеленский

Администрация экс-президента США Джо Байдена помогала Украине разработать новое поколение дронов, направляя средства на поддержку производителей и закупку деталей, а также налаживая связи между компаниями двух стран, писала год назад The New York Times. По данным The Wall Street Journal, США минимум с 2023 года поддерживали программы в сфере производства БПЛА на Украине, экс-президент Байден выделил на это $1,5 млрд.

Как рассказывал осенью прошлого года президент Украины Владимир Зелегнский, страны обсуждают две крупные сделки — Киев закупит у Вашингтона оружие, а тот у него дроны. Оборонный экспорт Украины в 2026 году может составить «несколько миллиардов долларов», рассказал заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Давид Алоян. По его словам, интерес к украинским технологиям, проявляют Германия, Великобритания, США, страны Северной Европы, а также три страны Ближнего Востока и одна азиатская. При этом Зеленский оценивал потенциальные объемы производства Украиной собственных дронов и ракет в $35 млрд только в 2026-м году.

Москва осуждает любую помощь Киеву со стороны Запада, как военную, так и финансовую, и настаивает, что это только затягивает конфликт.

Авторы
Теги
Валерия Доброва
беспилотники стартапы Украина США программное обеспечение
