Зеленский оценил объем выпуска Киевом дронов и ракет в будущем в $35 млрд

Киев в 2026 году сможет производить собственных дронов и ракет на $35 млрд, сообщил президент. В сентябре Зеленский анонсировал две крупные оружейные сделки с США, которые он назвал Mega Deal и Drone Deal

Украина в 2026 году сможет производить собственных дронов и ракет на $35 млрд, заявил президент Владимир Зеленский после встречи с руководителями украинских и международных инвестиционных фондов и бизнес-ассоциаций.

«Украина готова делиться своими разработками, технологиями, развивать совместное производство. Мы готовы к открытию экспортных платформ оружия в Европе, США и других странах при условии контроля и защиты наших технологий», — написал Зеленский в телеграм-канале.

Украинский лидер поблагодарил всех, кто поддерживает страну.

В конце сентября Зеленский анонсировал две крупные оружейные сделки с США, которые он назвал Mega Deal и Drone Deal. Первая подразумевает закупку Киевом американского оружия, а вторая — покупку Вашингтоном у Украины беспилотников.

В августе, как писала Financial Times, Украина предложила Соединенным Штатам оружейную сделку на $100 млрд в обмен на гарантии безопасности. Речь также шла о еще одной сделке на $50 млрд — по производству дронов с украинскими компаниями. Летом американский президент Дональд Трамп заявил, что США и НАТО договорились о поставках американских вооружений на Украину за счет Европы: американцы будут продавать свое оружие европейским странам, а те будут поставлять его в Киев. Предыдущая администрация США во главе с Джо Байденом оказывала стране безвозмездную военную помощь.

В прошлом месяце украинский лидер также сообщил, что Киев в скором времени начнет экспортировать оружие. По его словам, на экспорт пойдут излишки, что позволит покрыть дефицит бюджета и нарастить производство дронов для фронта.