 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Зеленский рассказал о Drone Deal и Mega Deal с США по покупке оружия

Зеленский: обсуждаем с США мегасделку по покупке у них оружия и продажу им БПЛА
Сюжет
Военная операция на Украине
США и Украина готовят две сделки по оружию: одна, предположительно на $100 млрд, предполагает покупку Киевом американской продукции, а другая — закупку Вашингтоном у Украины дронов
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Украина и США обсуждают две крупные сделки — по закупке Киевом оружия и по покупке Вашингтоном у Украины дронов, сообщил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам визита в США.

«Кроме крупной сделки по оружию, которую мы условно называем рабочим названием Mega Deal о покупке оружия у Америки, мы также обсудили Drone Deal (сделку по дронам. — РБК). И технические команды уже начинают работать над этим соглашением. Это наши дроны, которые Соединенные Штаты Америки будут закупать напрямую», — сказал он.

Зеленский напомнил, что провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и она была «хорошей»: командам двух лидеров удалось достичь понимания касательно происходящего на поле боя и возможного «прогресса». Кроме того, украинский президент отметил «положительный результат по экономическому соглашению» Mineral Deal. Зеленский указал, что начал работать созданный согласно договоренностям совместный инвестиционный фонд для восстановления Украины, были проведены встречи с представителями бизнеса США, которые хотят через него инвестировать в страну.

Рютте пообещал непрерывный поток американского оружия на Украину
Политика
Марк Рютте

Ранее о возможной оружейной сделке Киева и Вашингтона на $100 млрд сообщали западные СМИ. В августе Financial Times писала, что Украина предложила такое соглашение в обмен на гарантии безопасности. Это произошло на встрече Зеленского, Трампа и лидеров Европы, после того как американский президент провел переговоры с Владимиром Путиным. Помимо этого обсуждалась сделка на $50 млрд по производству беспилотников украинскими компаниями.

NBC в начале сентября сообщал, что в рамках сделки на $100 млрд рассматривается положение, по которому Киев сможет приобретать американское оружие, а в обмен Вашингтон получит права интеллектуальной собственности на вооружение, разработанное украинской стороной.

Трамп в августе говорил, что США продают вооружения и технику НАТО, альянс покупает эту продукцию для помощи Украине. При экс-президенте Джо Байдене Вашингтон выделял многочисленные пакеты военной помощи Киеву на безвозвратной основе.

Россия выступает против военной помощи Украине, отмечая, что это лишь затягивает конфликт.

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Владимир Зеленский оружие военная помощь США дроны
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Швейцария решила покупать больше оружия США, чтобы помириться с Трампом
Политика
Премьер Дании ответила послу России, назвавшему «безумием» закупки оружия
Политика
Зеленский рассказал, сколько Украине нужно денег на закупку оружия США
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Лукашенко об идее НАТО сбивать самолеты: «ответ прилетит мгновенно» Политика, 15:34
3 стратегии от Мосбиржи для начинающих инвесторов #всенабиржу!, 15:18
Глава Запорожской области сообщил о массированном обстреле двух округов Политика, 15:15
Марк Маркес спустя шесть лет вернул себе титул чемпиона MotoGP Спорт, 15:14
Давка на предвыборном митинге в Индии, где погибли 39 человек. Видео Общество, 15:09
Дуров раскрыл просьбу Парижа и Кишинева блокировать каналы перед выборами Политика, 14:50
Норвежский телеканал узнал о желании FIS допустить российских лыжников Спорт, 14:46
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
В Москве началось прощание с Тиграном Кеосаяном Общество, 14:36
Симоньян приехала на прощание с Кеосаяном Политика, 14:34
«Реал» потерял Карвахаля на месяц из-за травмы Спорт, 14:34
Не для новичков: как меняется ресторанный бизнес Отрасли, 14:34
В Ленобласти задержали 14 человек по делу об отравлении алкоголем Общество, 14:29
В Белгородской области умер пострадавший из-за дрона мужчина Политика, 14:18