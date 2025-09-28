Зеленский: обсуждаем с США мегасделку по покупке у них оружия и продажу им БПЛА

Зеленский рассказал о Drone Deal и Mega Deal с США по покупке оружия

США и Украина готовят две сделки по оружию: одна, предположительно на $100 млрд, предполагает покупку Киевом американской продукции, а другая — закупку Вашингтоном у Украины дронов

Владимир Зеленский (Фото: Ed Ram / Getty Images)

Украина и США обсуждают две крупные сделки — по закупке Киевом оружия и по покупке Вашингтоном у Украины дронов, сообщил украинский президент Владимир Зеленский на брифинге по итогам визита в США.

«Кроме крупной сделки по оружию, которую мы условно называем рабочим названием Mega Deal о покупке оружия у Америки, мы также обсудили Drone Deal (сделку по дронам. — РБК). И технические команды уже начинают работать над этим соглашением. Это наши дроны, которые Соединенные Штаты Америки будут закупать напрямую», — сказал он.

Зеленский напомнил, что провел встречу с президентом США Дональдом Трампом и она была «хорошей»: командам двух лидеров удалось достичь понимания касательно происходящего на поле боя и возможного «прогресса». Кроме того, украинский президент отметил «положительный результат по экономическому соглашению» Mineral Deal. Зеленский указал, что начал работать созданный согласно договоренностям совместный инвестиционный фонд для восстановления Украины, были проведены встречи с представителями бизнеса США, которые хотят через него инвестировать в страну.

Ранее о возможной оружейной сделке Киева и Вашингтона на $100 млрд сообщали западные СМИ. В августе Financial Times писала, что Украина предложила такое соглашение в обмен на гарантии безопасности. Это произошло на встрече Зеленского, Трампа и лидеров Европы, после того как американский президент провел переговоры с Владимиром Путиным. Помимо этого обсуждалась сделка на $50 млрд по производству беспилотников украинскими компаниями.

NBC в начале сентября сообщал, что в рамках сделки на $100 млрд рассматривается положение, по которому Киев сможет приобретать американское оружие, а в обмен Вашингтон получит права интеллектуальной собственности на вооружение, разработанное украинской стороной.

Трамп в августе говорил, что США продают вооружения и технику НАТО, альянс покупает эту продукцию для помощи Украине. При экс-президенте Джо Байдене Вашингтон выделял многочисленные пакеты военной помощи Киеву на безвозвратной основе.

Россия выступает против военной помощи Украине, отмечая, что это лишь затягивает конфликт.