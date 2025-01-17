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Военная операция на Украине ,  
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США раскрыли данные о секретной поддержке производства дронов на Украине

NYT: Белый дом рассекретил данные о помощи Украине в производстве дронов
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Ethan Swope / Getty Images
Фото: Ethan Swope / Getty Images

Администрация уходящего президента США Джо Байдена рассекретила данные о помощи, которую оказывала Украине в производстве военных беспилотников на ее территории. Об этом пишет газета The New York Times (NYT) со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники рассказали изданию, что США сделали крупные инвестиции, которые помогли Украине начать и расширить производство беспилотников. По их словам, Вашингтон оказывал Киеву помощь в том числе в разработке нового поколения дронов.

Вашингтон потратил значительные средства, в том числе $1,5 млрд, пересланных Киеву в сентябре 2024 года, на стимулирование производства беспилотников на Украине, заявили чиновники NYT. Как заявил накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан, эта поддержка оказала «реальное стратегическое влияние» на ход боевых действий.

«Мы увидели, как беспилотные летательные аппараты стали играть все более важную роль в боевых действиях на Украине», — сказал он. США полагают, что в боевых столкновениях будущего беспилотники будут играть центральную роль, добавил Салливан.

О поддержке программы по производству дронов на Украине со стороны ЦРУ недавно также говорил глава ведомства Уильям Бернс, пишет NYT. Он упомянул обмен разведданными с Киевом и поддержку «некоторых систем, которые оказались очень эффективными».

Активно применять дроны Киев начал после первой попытки провести контрнаступление, предпринятой осенью 2022 года, когда стал очевиден предел возможностей обычных вооружений Украины, рассказал Салливан. Еще более широко беспилотники стали использоваться во время подготовки ко второму контрнаступлению летом 2023 года. Президент России Владимир Путин подчеркивал, что контрнаступление ВСУ провалилось. В Киеве также признали, что оно не дало ожидаемых результатов.

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