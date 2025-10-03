 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

WSJ рассказала, как США поддерживали производство дронов на Украине

Сюжет
Военная операция на Украине
США минимум с 2023 года поддерживали программы в сфере производства БПЛА на Украине, экс-президент Байден выделил на это $1,5 млрд. Сейчас страны обсуждают соглашение о беспилотниках
Фото: Ximena Borrazás / Getty Images
Фото: Ximena Borrazás / Getty Images

Соединенные Штаты негласно в течение нескольких лет поддерживали производство беспилотников на Украине, сообщает The Wall Street Journal на фоне готовящегося американо-украинского соглашения о дронах.

В 2023 году после неудачного контрнаступления Украины на тот момент советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан распорядился проанализировать разведданные, которые показали, что разработка беспилотников малой и большой дальности укрепит украинские Вооруженные силы.

Администрация экс-президента Джо Байдена выделила $1,5 млрд на дополнительную поддержку украинских предприятий, выпускающих БПЛА, пишет издание. Об этом же ранее сообщала The New York Times. Как передает WSJ, часть средств шла на поставку ключевых компонентов, которые не производились в стране. Байден рассказал президенту Украины Владимиру Зеленскому об этой поддержке в сентябре 2024 года на встрече в Вашингтоне.

Зеленский рассказал о Drone Deal и Mega Deal с США по покупке оружия
Политика
Владимир Зеленский

Дональд Трамп после вступления в должность президента пообещал, что США больше не будут участвовать в финансировании Украины, но продолжат прикладывать усилия для прекращения боевых действий. Вашингтон заключил соглашение с НАТО о поставках Киеву оружия за счет союзников Соединенных Штатов по альянсу.

Сейчас Украина и США обсуждают две крупные сделки — по закупке Киевом оружия и по покупке Вашингтоном у Украины дронов, рассказывал Зеленский. На этой неделе в Вашингтон приехала группа украинских специалистов для разработки соглашения, которое предусматривает передачу США технологий БПЛА, испытанных в боевых условиях, пишет WSJ. Киев, в свою очередь, стремится приобрести противоракетную систему Patriot, пусковые установки Himars для запуска ракет GMLRS, ракетные комплексы ATACMS, а также многоцелевые американские истребители.

Представители администрации Трампа сейчас рассматривают призыв Украины передать ей оружие большой дальности, а также готовятся предоставить Киеву разведданные для нанесения ударов по российской энергетической инфраструктуре, писала ранее WSJ. По данным Reuters, США вряд ли поставят Украине ракеты Tomahawk, но могут рассмотреть возможность разрешить европейским союзникам закупить другое дальнобойное оружие и передать его Украине.

Российские власти осуждают любую помощь Украине, но считают, что ни одно вооружение, которое в перспективе может получить Киев, не окажет кардинального влияния на ход боевых действий. Президент Владимир Путин предупреждал, что Россия будет сбивать Tomahawk в случае их появления у Украины.

