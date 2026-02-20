В СНБО анонсировали экспорт военной продукции на миллиарды долларов

Фото: Omar Marques / Getty Images

Оборонный экспорт Украины в 2026 году может составить «несколько миллиардов долларов», сообщает Reuters заместитель секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Давид Алоян.

По его словам, государственная комиссия одобрила большинство из 40 заявок от производителей оборонной продукции на экспорт техники и услуг. Потенциал экспорта с учетом готовой продукции, запчастей и услуг оценивается выше довоенного уровня.

«С учетом готовой продукции, запасных частей, комплектующих и услуг, которые могут быть предоставлены, он составляет несколько миллиардов долларов», — сказал Алоян.

Интерес к украинским технологиям, как заявил заместитель секретаря СНБО, проявляют Германия, Великобритания, США, страны Северной Европы, а также три страны Ближнего Востока и одна азиатская. Приоритет будет отдан экспорту в страны, которые наиболее активно поддерживают Киев в рамках российско-украинского конфликта, добавил Алоян. Власти Украины, добавил он, также рассматривает возможность введения экспортной пошлины.

В 2022 году, отмечает агентство, Украина прекратила экспорт оружия и сосредоточилась на обеспечении собственных войск, одновременно развивая производство беспилотников и ракет. Алоян подчеркнул, что приоритетом остаются внутренние военные потребности.

О том, что Украина в скором времени начнет экспортировать вооружение в сентябре 2025 года заявил президент страны Владимир Зеленский. Он объяснил, что Киев будет продавать не все виды оружия, однако полученных средств будет достаточно для покрытия дефицита бюджета и наращивания производства дронов для фронта.

Среди видов оружия, по которым у Киева есть излишки, Зеленский назвал морские дроны и противотанковые вооружения. Первым приоритетом для украинского оборонного комплекса украинский лидер назвал обеспечение оружием бригад. Второй приоритет — наполнение собственных арсеналов и только третий — такой управляемый экспорт, подчеркнул он.

Тогда же Зеленский анонсировал три экспортные платформы эксопрта: для США, для европейских партнеров и для других стран. Украинский президент также заявил о создании системы экспортного контроля, чтобы исключить попадание поставляемого оружия в Россию.