Политика⁠,
0

Глава ФСБ заявил о «британском следе» в покушении на генерала Алексеева

Сотрудник правоохранительных органов у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны России&nbsp;Владимира Алексеева
Сотрудник правоохранительных органов у дома, где было совершено покушение на убийство генерала Минобороны России Владимира Алексеева (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Заказчиками покушения на первого замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева «однозначно» являются украинские спецслужбы, но в деле видно кураторство третьих стран, в частности, «британский след», заявил глава ФСБ Александр Бортников в комментарии информационной службе «Вести».

«Вот однозначно мы понимаем, что заказчиками являются спецслужбы Украины. И за ними стоят третьи страны, о которых мы говорили ранее, о том, что украинские спецслужбы действуют под кураторством или при кураторстве западных спецслужб. Мы видим британский след прежде всего здесь. Поэтому расследование продолжается», — сказал он.

Бортников сообщил, что ФСБ опубликует новую информацию о расследовании, если она появится. Глава спецслужбы рассказал, что ответные меры против терактов со стороны Киева предпринимаются, но это «деликатный вопрос».

Суд арестовал фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

Утром 6 февраля в генерал-лейтенанта Алексеева несколько раз выстрелили возле дома на Волоколамском шоссе. Нападавший скрылся. Алексеева госпитализировали, на следующий день стало известно, что он пришел в сознание после операции.

СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 (незаконный оборот огнестрельного оружия). Его ход поставила на контроль столичная прокуратура.

8 февраля ФСБ назвала исполнителя покушения и его пособников. Исполнителя — Любомира Корбу — задержали в Дубае и передали России. Один из его пособников — Виктор Васин — был задержан в Москве, вторая фигурантка — Зинаида Серебрицкая — скрылась в Турции. Ее объявили в международный розыск и заочно арестовали.

Корбу и Васина отправили под стражу. Также арестован сын последнего, Павел, — по данным следствия, он предоставил соучастникам транспорт и технику для наблюдения, а также помог в сборе данных об адресах проживания и автомобилях по заданию СБУ. Павел Васин признал вину, сообщали в СК.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал покушение на Алексеева терактом и счел его целью срыв переговоров. 4-5 февраля проходили трехсторонние переговоры России, Украины и США в Абу-Даби.

Материал дополняется.

Авторы
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Александр Бортников фото
Александр Бортников
Директор ФСБ
15 ноября 1951 года
