Суд арестовал фигуранта дела о покушении на генерала Алексеева

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Замоскворецкий суд Москвы арестовал Виктора Васина, обвиняемого по делу о покушении на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции столицы.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Васина Виктора Павловича», — говорится в сообщении.

Как сообщает «Интерфакс», сын Виктора Васина — Павел — также отправлен под арест.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве. По данным правоохранителей, исполнитель несколько раз выстрелил в Алексеева в доме на Волоколамском шоссе. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Через сутки он пришел в сознание.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК (покушение на убийство) и ч. 1 ст. 222 УК (незаконный оборот огнестрельного оружия). По первой статье максимальный срок наказания — до 11,5 года заключения, по второй — до пяти лет.

Под стражей находятся три фигуранта дела — подозреваемый исполнитель Любомир Корба, Васин и его сын. Еще одна подозреваемая в пособничестве — Зинаида Серебрицкая (Антонюк) — сумела скрыться. Женщина заочно арестована и объявлена в розыск.