ISNA узнало, что США приняли предложение Ирана сохранить обогащение урана
Американская сторона приняла «красную линию» Ирана, состоящую в том, что страна продолжит обогащение урана. Об этом сообщило иранское студенческое агентство ISNA со ссылкой на иранского дипломата, передает Bloomberg.
США отказались от требования полностью свернуть иранскую программу обогащения урана. В центре дискуссий, по словам собеседника агентства, теперь находятся технические параметры ядерной программы Тегерана — местоположение центрифуг, их количество и уровень обогащения.
Эти данные совпадают с заявлением главы иранского МИД Аббаса Арагчи. 20 февраля, пишет Bloomberg, он подтвердил, что Вашингтон не настаивает на «нулевом обогащении», и стороны ориентированы на заключение «быстрой сделки».
Материал дополняется
