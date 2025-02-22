Почти две трети украинцев выступили за прямые переговоры с Россией

За прямые переговоры с Россией выступили 64% украинцев, при этом 91% не поддержал переговоры США и России без участия Украины. Работу Зеленского одобряют 65% опрошенных против 57% в январе

Проведение прямых переговоров с Россией о мирном урегулировании конфликта поддерживают 64% украинцев, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой «Рейтинг».

В январе 2024 года этот показатель составлял 38%.

В то же время почти все респонденты (91%) не поддержали переговоры США и России об урегулировании без участия Украины. По мнению большинства опрошенных, нормализация отношений между этими странами полезна скорее России, а Украине и Евросоюзу она, напротив, вредит.

Большинство опрошенных (81%) сочли реальным путем к окончанию конфликта поиск компромиссного решения на переговорах с привлечением других стран. Почти столько же респондентов (83%) выразили мнение, что Украина должна согласиться на прекращение огня только при предоставлении гарантий безопасности.

Доверие президенту Украины Владимиру Зеленскому выразили 65% опрошенных. Для сравнения, в январе рейтинг доверия составлял 57%, говорится в сообщении социологической группы. В то же время доверие бывшему главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерию Залужному выразили 76%, обратную точку зрения высказали 16%.

Президент США Дональд Трамп в середине февраля начал критически высказываться в адрес Зеленского на фоне переговоров о заключении сделки по редкоземельным металлам, а также после встречи американских и российских представителей в Эр-Рияде, итоги которой Киев не признал. В частности, он назвал украинского президента «диктатором» и обвинил его в нежелании проводить выборы. Трамп также заявил, что рейтинг Зеленского составляет 4%.

В ответ украинский президент привел данные опроса с рейтингом 57% и заявил, что заменить его сейчас «никак не получится».

Зеленский говорил, что выборы сейчас не проводятся, потому что Украине нужно единство во время конфликта. Высказывания американского президента об украинском раскритиковали некоторые европейские политики.

Конституция Украины запрещает проводить любые выборы во время военного положения. В стране за время конфликта не состоялись как президентские, так и парламентские выборы. Зеленский в 2023 году говорил, что власти не станут нарушать основной закон. «После окончания военного положения, думаю, через 90 дней проводятся выборы», — добавил глава государства.