Маск предложил Зеленскому провести выборы, если он не диктатор

Маск предложил Зеленскому способ доказать, что он не диктатор

Фото: Сергей Чузавков / Keystone Press Agency / Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы, иначе его можно считать диктатором. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.

«Либо Зеленский проводит выборы, чтобы доказать, что он представляет волю народа, либо он диктатор», — написал Маск.

Так он ответил русско-британскому политическому комментатору Константину Кисину, который поделился на своей странице постом британского журналиста Пирса Моргана. Журналист отметил, что Зеленский не является диктатором и не он начал боевые действия.

Президент США Дональд Трамп 20 января заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы главы государства на Украине, и назвал его «диктатором без выборов».

Маск также заявил, что Зеленский не может утверждать, что представляет волю народа, пока он не восстановит свободу прессы и не перестанет отменять выборы.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения — в такой период законодательство запрещает голосование. 20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Власти России с того момента считают украинского президента нелегитимным.