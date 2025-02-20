Маск предложил Зеленскому способ доказать, что он не диктатор
Президент Украины Владимир Зеленский должен провести выборы, иначе его можно считать диктатором. Такое мнение высказал американский предприниматель Илон Маск на своей странице в соцсети X.
«Либо Зеленский проводит выборы, чтобы доказать, что он представляет волю народа, либо он диктатор», — написал Маск.
Так он ответил русско-британскому политическому комментатору Константину Кисину, который поделился на своей странице постом британского журналиста Пирса Моргана. Журналист отметил, что Зеленский не является диктатором и не он начал боевые действия.
Президент США Дональд Трамп 20 января заявил, что Зеленский отказывается проводить выборы главы государства на Украине, и назвал его «диктатором без выборов».
Маск также заявил, что Зеленский не может утверждать, что представляет волю народа, пока он не восстановит свободу прессы и не перестанет отменять выборы.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, но не были проведены из-за военного положения — в такой период законодательство запрещает голосование. 20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского. Власти России с того момента считают украинского президента нелегитимным.
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