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Война санкций ,  
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ЕС ввел санкции за «подрыв стабильности» Молдавии

Европейский совет ввел санкции в связи с «угрозой суверенитету» Молдавии
Сюжет
Война санкций
Европейский совет ввел санкции против шести физических лиц и одной организации, которые, по данным ЕС, «угрожали суверенитету» Молдавии. Под санкциями оказалась ассоциация людей с погонами Scutul Poporului
Фото: SCUTUL_POPORULUI / Telegram
Фото: SCUTUL_POPORULUI / Telegram

Европейский совет ввел 22 февраля ограничительные меры в отношении шести физических лиц и одной организации, которые, как решили еврочиновники, ответственны за дестабилизацию, подрыв или угрозу суверенитету и независимости Молдавии, сообщили в организации.

«Молдавия является одной из стран, которые наиболее сильно пострадали от конфликта на Украине. Предпринимаются серьезные, участившиеся и продолжающиеся попытки дестабилизировать ситуацию в стране», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

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Под санкциями оказалась ассоциации людей с погонами Scutul Poporului, которую Европейский совет называет военизированной. По его данным, организация предпринимала неоднократные попытки «подорвать» деятельность правительства республики, в том числе «путем подстрекательства к беспорядкам и демонстраций с применением насилия».

Из физических лиц в список попали:

1) Кирилл Гузун, основатель и лидер Scutul Poporului;

2) Дмитрий Милютин, который, по мнению ЕС, является российским силовиком;

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3) Арина Коршикова, руководитель нескольких молдавских медиабизнесов, один из них владеет телеканалами Primul n Moldova и Accent TV;

4) Дмитрий Китороагэ, управляющий структурами, одна из которых владеет молдавскими телеканалами TV6 и Orhei TV;

5) Мария Албот, доверенное лицо оппозиционного политика Илана Шора;

6) Виктор Петров, депутат парламента молдавского автономного территориального образования Гагаузия и лидер общественно-политического движения «Народный союз Гагаузии».

Молдавский президент Майя Санду обвиняла Россию в дестабилизации ситуации в Молдавии.

В феврале глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил со ссылкой на российские власти, что основатель оппозиционной партии «Шор» Илан Шор находится в России и они отказались его выдать. В апреле 2023 года молдавский суд приговорил предпринимателя и политика к 15 годам лишения свободы по делу об отмывании $1 млрд.

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Георгий Смирнов
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