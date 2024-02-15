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В Молдавии заявили, что Россия отказалась выдавать политика Илана Шора

Глава Интерпола Молдавии: Россия отказалась экстрадировать Илана Шора
Илан Шор
Илан Шор (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Российские власти подтвердили, что молдавский бизнесмен, основатель оппозиционной партии «Шор» Илан Шор находится в стране и отказались его выдать, заявил глава Интерпола в Молдавии Виорел Центиу в эфире молдавского телеканала Jurnal. Аналогичный запрос он также отправил в Израиль. Ранее, 13 ноября, Центиу утверждал, что Илан Шор вернулся в Израиль после того, как несколько дней назад вылетел из страны на частном самолете в неизвестном властям направлении.

Шор в 2019 году уехал из Молдавии и в последние годы жил в Израиле. На родине против бизнесмена завели несколько уголовных дел. В апреле 2023 года его приговорили к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из трех банков $1 млрд. Власти Молдавии несколько раз просили Израиль об экстрадиции Шора. При этом Шора лишали депутатского мандата в августе 2019 года, в 2021 году он снова стал депутатом на досрочных парламентских выборах (не возвращаясь в Молдавию), а затем его окончательно лишили мандата в апреле 2023 года.

Партия «Шор» в мае 2023 года написала открытое письмо президенту Владимиру Путину и другим мировым лидерам с просьбой поднять в Совбезе ООН вопрос о геноциде из-за действий представителей молдавских властей. В июне того же года партия была запрещена Конституционным судом Молдавии. Президент республики Майя Санду одобрила постановление.

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Фото:Алексей Мальгавко / РИА Новости

О том, что партию «Шор» могут ликвидировать, заговорили осенью 2022 года на фоне акций протеста, которые молдавская оппозиция проводила с лета 2022 года против руководства страны.

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