Министр обороны ФРГ заявил об усталости от споров из-за ракет для Киева

Вопрос о поставках Киеву дальнобойных ракет Taurus обсуждается несколько месяцев, у партий ФРГ не сложилась единая позиция на этот счет. Недавно Британия предложила передать Taurus ей, чтобы Украина взамен получила Storm Shadow

Борис Писториус (Фото: Carsten Koall / Getty Images)

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал спор по поводу поставок Украине крылатых ракет Taurus и заявил, что «устал» от него, передает немецкий телеканал N-TV.

Вопрос о поставке Taurus, которые имеют дальности стрельбы до 500 км, обсуждается в Германии уже несколько месяцев. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отмечал, что появление таких ракет у Киева не приведет к эскалации конфликта, а поможет ему «спасти больше жизней солдат и мирных жителей». Он говорил, что Taurus смогут «достать» до позиций российских войск на территории Украины «далеко за линией фронта», но исключал их использование по российским территориям.

Как отмечает NTV, именно риск использования этих ракет по территории России заставляет канцлера Олафа Шольца отказываться от поставок Taurus Украине. При этом две другие партии, составляющие коалицию-«светофор» с Социал-демократической партией Германии Шольца, — «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» — поддерживают идею поставок, указывает телеканал.

Несмотря на это, в январе парламент страны, бундестаг, проголосовал против резолюции об отправке этих ракет Киеву, которую вынес на обсуждение депутатов оппозиционный Христианско-демократический союз.