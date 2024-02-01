Министр обороны ФРГ заявил об усталости от споров из-за ракет для Киева
Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал спор по поводу поставок Украине крылатых ракет Taurus и заявил, что «устал» от него, передает немецкий телеканал N-TV.
Вопрос о поставке Taurus, которые имеют дальности стрельбы до 500 км, обсуждается в Германии уже несколько месяцев. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба отмечал, что появление таких ракет у Киева не приведет к эскалации конфликта, а поможет ему «спасти больше жизней солдат и мирных жителей». Он говорил, что Taurus смогут «достать» до позиций российских войск на территории Украины «далеко за линией фронта», но исключал их использование по российским территориям.
Как отмечает NTV, именно риск использования этих ракет по территории России заставляет канцлера Олафа Шольца отказываться от поставок Taurus Украине. При этом две другие партии, составляющие коалицию-«светофор» с Социал-демократической партией Германии Шольца, — «Зеленые» и «Свободная демократическая партия» — поддерживают идею поставок, указывает телеканал.
Несмотря на это, в январе парламент страны, бундестаг, проголосовал против резолюции об отправке этих ракет Киеву, которую вынес на обсуждение депутатов оппозиционный Христианско-демократический союз.
Украина уже получила дальнобойные ракеты от других стран — например, американские ATACMS, французские Scalp и их британскую версию — Storm Shadow. Лондон в конце января предложил Берлину передать свои Taurus в Британию, а она взамен поставит Украине дополнительные Storm Shadow.
Москва отмечала, что негативно относится к поставкам дальнобойных ракет Киеву. Российское военное ведомство неоднократно отчитывалось об уничтожении подобных ракет, например, Storm Shadow, ударам по аэродромам, где базировались их самолеты-носители, а также складам с этими вооружениями.
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