Больше половины немцев выступили против поставок Киеву дальнобойных ракет
55% немцев — участников опроса Института изучения общественного мнения YouGov поддержали отказ властей Германии поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Merkur. Опрос был проведен по заказу DPA.
26% респондентов сочли это решение неправильным.
Авиационная ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.
По информации T-online, бундесвер имеет 600 Taurus, но только 150 в августе этого года были готовы к применению.
Также у опрошенных выяснили, как они в целом относятся к предоставлению Берлином помощи Киеву. 39% из них ответили, что Германия зашла слишком далеко в поставках, 29% — что помощь оказывается на необходимом уровне, 18% — что нужно усилить военную поддержку.
Киев уже давно просит Берлин о поставках Taurus. Однако пока немецкие власти отказывают ему в этом. Газета Bild со ссылкой на источники писала в октябре, что канцлер Олаф Шольц «теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее», но сейчас поставка считается маловероятной. Прежде Шольц отмечал, что отказ от передачи этих ракет связан с тем, что они могут достигнуть территории России.
От других западных партнеров Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow (или Scalp). США допускали поставки своих ATACMS, но пока в Вашингтоне положительное решение об этом не принято.
В числе вооружений и военной техники, которые Германия уже поставила Украине, — зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T, используемые как средства ПВО, танки Leopard, самоходные установки Gepard, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и др.
Россия осуждает поставки Западом вооружений Киеву. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — отмечал президент Владимир Путин.
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