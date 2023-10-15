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Военная операция на Украине ,  
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Больше половины немцев выступили против поставок Киеву дальнобойных ракет

55% немцев выступили против поставок Киеву дальнобойных ракет Taurus
Сюжет
Военная операция на Украине
Taurus имеют дальность стрельбы до 500 км, власти ФРГ отказывали Украине в поставках ввиду опасений возможных ударов по России. Путин отмечал, что из-за дальнобойных орудий армии придется отодвигать угрозу от российских границ
Ракета Taurus (на переднем плане)
Ракета Taurus (на переднем плане) (Фото: Arnulf Hettrich / IMAGO / Global Look Press)

55% немцев — участников опроса Института изучения общественного мнения YouGov поддержали отказ властей Германии поставить Украине дальнобойные ракеты Taurus, сообщает Merkur. Опрос был проведен по заказу DPA.

26% респондентов сочли это решение неправильным.

Авиационная ракета Taurus способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, может нести до 480 кг взрывчатки. Taurus способна лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

По информации T-online, бундесвер имеет 600 Taurus, но только 150 в августе этого года были готовы к применению.

Также у опрошенных выяснили, как они в целом относятся к предоставлению Берлином помощи Киеву. 39% из них ответили, что Германия зашла слишком далеко в поставках, 29% — что помощь оказывается на необходимом уровне, 18% — что нужно усилить военную поддержку.

Киев уже давно просит Берлин о поставках Taurus. Однако пока немецкие власти отказывают ему в этом. Газета Bild со ссылкой на источники писала в октябре, что канцлер Олаф Шольц «теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее», но сейчас поставка считается маловероятной. Прежде Шольц отмечал, что отказ от передачи этих ракет связан с тем, что они могут достигнуть территории России.

От других западных партнеров Украина получила дальнобойные ракеты Storm Shadow (или Scalp). США допускали поставки своих ATACMS, но пока в Вашингтоне положительное решение об этом не принято.

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В числе вооружений и военной техники, которые Германия уже поставила Украине, — зенитно-ракетные комплексы Patriot и Iris-T, используемые как средства ПВО, танки Leopard, самоходные установки Gepard, самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 и др.

Россия осуждает поставки Западом вооружений Киеву. «Чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от своих границ», — отмечал президент Владимир Путин.

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Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Германия Taurus Дальнобойное оружие Украина
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