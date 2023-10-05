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Военная операция на Украине ,  
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Bild узнал, что Берлин пока не планирует передавать Украине ракеты Taurus

Bild: Германия не планирует в ближайшее время передавать Украине ракеты Taurus
Сюжет
Военная операция на Украине
Берлин пока официально не уведомил Киев об отказе, но дал понять, что в ближайшее время не намерен передавать украинской стороне Taurus. Москва осуждает поставки западных вооружений Украине

Правительство Германии не планирует в ближайшем будущем поставлять Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus, сообщает Bild со ссылкой на источники в Берлине и Киеве.

По данным газеты, Германия еще не направила Киеву официальный отказ, но дала понять, что пока ракеты Taurus поставляться не будут. Канцлер Олаф Шольц «теоретически оставляет этот вариант открытым на будущее», но сейчас поставка считается маловероятной.

При этом, как пишет издание, на переговорах с немецкой стороной представителям украинского правительства дали понять, что Германия хочет сделать все возможное для усиления противовоздушной обороны Украины и, возможно, передаст Киеву дополнительные боеприпасы для ЗРК Patriot.

Ракета Taurus запускается с самолета, она способна развивать скорость до 900 км/ч и имеет дальность стрельбы до 500 км, способна нести до 480 кг взрывчатки. Taurus может лететь на предельно низкой высоте — около 50 м, что мешает обнаружению радарами.

Киев с мая запрашивал у Германии Taurus, после того как получил ракеты Storm Shadow от Великобритании (летом о передаче Украине их французских аналогов SCALP объявил Париж). Заявления различных немецких чиновников, в том числе главы МИД Анналены Бербок и министра обороны Бориса Писториуса, «вселили надежду», что Taurus прибудут на Украину этой осенью, пишет Bild. Но против поставок возражает Шольц. В последние недели, по данным издания, представители правительства Великобритании пытались убедить Германию начать поставки, но немецкая сторона выразила обеспокоенность, что Taurus могут применить для ударов по Крымскому мосту.

Шольц ранее уже выражал опасение, что Украина может использовать Taurus для ударов по России. Однако позднее он заявил, что не исключает возможность их поставки.

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Россия осуждает поставки западного вооружения на Украину. Президент Владимир Путин говорил, что чем дальнобойнее оружие будет получать украинская армия, тем дальше России будет «вынуждена отодвигать угрозу от своих границ».

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Германия Украина Taurus Олаф Шольц Военная операция на Украине
Олаф Шольц фото

Олаф Шольц

политик, канцлер Германии

14 июня 1958 года
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