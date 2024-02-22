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Военная операция на Украине ,  
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Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву абсолютно все оружие

Секретарь СНБО Данилов: Запад должен передать Украине абсолютно все свое оружие
Сюжет
Военная операция на Украине
Данилов призвал западные страны отдать Киеву все вооружение и технику, поскольку в следующей войне она им уже не понадобится. Москва осуждает поставку оружия Украине
Фото: Инна Вареница / Reuters
Фото: Инна Вареница / Reuters

Запад должен передать Киеву абсолютно все вооружение и технику, поскольку в следующих конфликтах это оружие станет «металлоломом». Об этом заявил секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

«Это будет металлолом, который не понадобится западным странам, поскольку война будет совсем другой», — заявил глава СНБО.

Он подчеркнул, что у Украины накопился большой опыт, поэтому Киев точно знает, как нужно использовать переданные Западом оружие и технику. «И им нужно сейчас срочно все передавать нам», — заключил Данилов.

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Страны Запада начали массово поставлять оружие и боеприпасы Украине после начала российской спецоперации в феврале 2022 года. Главным спонсором Киева является Вашингтон, который с февраля 2022 года потратил на помощь Украине порядка $75,5 млрд, половина из которых — военные расходы, подсчитывала The Hill. Тем не менее с осени американский конгресс не может согласовать новую помощь Украине, а последний пакет на $250 млн был выделен в конце декабря 2023 года.

Президент Украины Владимир Зеленский предупреждал, что без помощи западных стран Вооруженные силы Украины будут отступать. Глава его офиса Андрей Ермак отмечал, что, если Украина не получит дополнительную помощь от США, появится «большой риск» поражения в конфликте с Россией.

Власти России критикуют страны Запада за поставки оружия и военной техники Украине. Президент Владимир Путин ранее говорил, что без поддержки других стран система обороны Украины продержится всего неделю.

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Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву абсолютно все оружие
Секретарь СНБО Украины призвал Запад отдать Киеву абсолютно все оружие

 

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Илья Пламенев Илья Пламенев
поставки оружия Алексей Данилов СНБО Украины Запад Военная операция на Украине
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