В партии Порошенко призвали вернуть ядерное оружие, несмотря на санкции

Украине, отказавшейся от ядерного оружия в 1994 году, нужно вновь его получить, поскольку это «условие выживания страны», заявил в телеграм-канале депутат Верховной рады от партии экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко.

«Я поддерживаю возвращение ядерного оружия Украине. И считаю, что это наша единственная опция для выживания», — написал депутат.

По его словам, если страны НАТО не хотят принимать Украину в альянс, нужно «делать ракеты». Киеву не нужна тысяча боеголовок, достаточно будет двадцати, считает Гончаренко. «Будут санкции? Потерпим. Другого выхода нет», — заключил он.

Накануне на Мюнхенской конференции по безопасности Гончаренко спросил госсекретаря США Энтони Блинкена, какой из двух вариантов — вступление Украины в НАТО или обретение ею ядерного оружия — он предпочитает. Глава Госдепардамента не дал прямого ответа на вопрос депутата, однако сказал, что Россия «полностью игнорирует Будапештский меморандум и многие другие свои обязательства».

В декабре 1994 года Россия, Украина, США и Великобритания подписали в Будапеште Меморандум о гарантиях безопасности для недавно получившей независимость страны. Это произошло после того, как Киев присоединился Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) 1968 года.

В рамках Будапештского меморандума Украине были даны международные гарантии безопасности. Государства, подписавшие документ, обязались уважать суверенитет и ее территориальную целостность в рамках существовавших на тот момент границ, не применять против нее силовые меры, если только они не продиктованы целями самообороны или Уставом ООН, и оказывать стране помощь, если она «станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия».

Украина, в свою очередь, взяла на себя обязательство ликвидировать ядерный арсенал, который с 1991 года был третьим в мире по количеству боевых частей и средств доставки после США и России.

Вместе с тем в документе не были оговорены обязательства и ответственность сторон в случае нарушения его положений. Меморандум также не был ратифицирован ни одной из стран-участниц, поскольку в тексте было прописано, что он «будет применимым с момента подписания».

После присоединения Крыма к России, которое произошло в марте 2014 года, украинские официальные лица не раз заявляли об ошибочности подписания Будапештского меморандума и необходимости вновь обрести ядерное оружие.

К примеру, весной 2018 года об этом сказал Александр Турчинов, который в то время был секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Он назвал ядерное разоружение «исторической ошибкой» Киева и выразил мнение, что гарантии, которые он получил взамен, «не стоят бумаги, на которой они были написаны».

19 февраля 2022 года отказ Украины от ядерного оружия пригрозил пересмотреть президент страны Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности. 22 февраля, за два дня до начала военной операции, президент России Владимир Путин сказал, что Москва услышала заявления Зеленского о возможном восстановлении ядерного арсенала. Он также указал на то, что для реализации этого намерения Киеву не хватает только технологии обогащения урана, однако это «вопрос техники».

«Даже появление тактического ядерного вооружения на Украине для нас означает стратегическую угрозу. Вот что вы должны иметь в виду», — заключил Путин.

Вопрос восстановления ядерного потенциала Украины затронул в августе 2023 года нынешний глава СНБО Алексей Данилов. Тогда он выразил сомнения в том, что это возможно, сославшись не только на политические, но и на технологическое причины.