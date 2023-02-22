Глава Красного Креста сообщил о поддержке Украины в ущерб странам Африки

Глава Красного Креста отметил, что доноры большинства гуманитарных организаций, в том числе МККК, в большей степени поддерживают Украину, нежели другие бедные страны. Сложившуюся ситуацию он назвал новой реальностью

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Поддержка Украины со стороны различных гуманитарных доноров находится на высоком уровне, в то время как другие регионы, включая страны Африки, испытывают постоянную проблему недофинансирования. Об этом агентству «РИА Новости» сообщил генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини.

«Сегодня не хватает финансирования для подавляющего большинства гуманитарных структур, начиная с работающих в Африке. Я считаю, что такие страны, как Афганистан и Мьянма, сегодня относятся к тем, в отношении которых у МККК недостаточно финансирования. Латинская Америка также относится к числу таких регионов. <...> Иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием», — сказал Мардини.

В то же время, по его словам, сегодня такая ситуация для Красного Креста «стала реальностью». «Это также является реальностью для подавляющего большинства гуманитарных организаций, будь то агентства ООН и международные НПО, не говоря уже о местных неправительственных организациях», — добавил глава организации.

После начала российской спецоперации на Украине ООН и другие международные организации неоднократно предупреждали о риске голода в беднейших странах мира из-за проблем с логистикой российских и украинских зерна и удобрений. На этом фоне в июле Россия и Украина при посредничестве ООН подписали «зерновую сделку», в рамках которой был создан безопасный коридор для прохода судов с зерном по Черному морю.

С момента заключения сделки Москва неоднократно критиковала ее. Так, в начале сентября президент России Владимир Путин заявил, что большая часть агропродукции из Украины идет в развитые западные страны, и предложил ограничить направления вывоза зерна и другого продовольствия. «То, что мы видим, — это очередной наглый обман. Обман международной общественности, обман партнеров в Африке, в других странах, которые особо нуждаются в продовольствии», — подчеркивал глава государства.

Ранее в ООН спрогнозировали, что около 13 млн человек в мире дополнительно столкнутся с проблемой недоедания из-за боевых действий на Украине.