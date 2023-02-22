В Албании задержали танкер по подозрению в перевозке российской нефти

Полиция утверждает, что задержанное в порту Дуррес судно под либерийским флагом везло 22,5 тыс. т контрабандной нефти из России, которую приняло на борт с другого танкера в греческом порту

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Полиция Албании задержала танкер под либерийским флагом, который, как считают власти, перевозил российскую нефть в нарушение введенных Евросоюзом и США санкций. Об этом говорится в сообщении национальной полиции.

«Полицейская операция «Эмбарго» была проведена на основе данных полицейской разведки <...>, согласно которым танкер под либерийским флагом должен был перевозить большое количество нефти. Возникло подозрение, что эта партия нефти была вывезена из стран, на которые распространяется нефтяное эмбарго, а именно из России. Судно вышло из Азербайджана и, как утверждается, затем было загружено нефтью с другого судна в порту Каламата в Греции», — говорится в сообщении.

Объем груза полиция оценивает в 22,5 тыс. т. О названии танкера, владельцах судна и груза не сообщается. Полиция отмечает, что нефть перевозилась без надлежащей документации. Следователи изъяли судовую документацию, 22 члена экипажа были задержаны для проведения следственных действий.

Танкер был задержан 20 февраля в порту Дуррес на Адриатическом побережье в западной части Албании, это второй по величине порт страны.

11 февраля стало известно, что в испанский порт Таррагона не впустили судно Maersk Magellan под флагом Сингапура с грузом дизельного топлива. В Минтрансе страны сообщили, что перевозимый груз «происходит с судна Nobel под камерунским флагом, которое до 1 июля 2022 года ходило под российским флагом», и попал на Magellan с танкера Elephant путем перевалки вблизи Гибралтарского пролива. На Elephant он попал с судна Nobel, следует из сертификата о происхождении товара.

Министерство пояснило, что решение о недопуске танкера принято в соответствии с регламентом Евросоюза, который запрещает заход в порты судам, зарегистрированным под российским флагом после 16 апреля или сменившим флаг с российского после 24 февраля прошлого года. Как считают в министерстве, Magellan может использоваться в действиях, направленных на обход введенных со стороны ЕС ограничений.

С 5 февраля ЕС ввел эмбарго на морские поставки российского дизельного топлива. Кроме того, действует потолок цен на него — $100 за баррель. Дизель, продаваемый дороже, запрещено поставлять морским путем в третьи страны, в таком случае нельзя оказывать также финансовые или технические услуги при транспортировке.

Россия в ответ на данное ограничение запретила поставки нефтепродуктов лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует упоминание лимита цен.