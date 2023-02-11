В испанский порт не пустили танкер с дизелем с бывшего российского судна

Танкер Magellan с дизелем, как считает Минтранс Испании, получил свой груз путем перевалки с судна Nobel, которое до июля прошлого года ходило под флагом России

Судно Magellan (на переднем плане) (Фото: Kang Byeong Kee / wikimedia.org)

В порт Таррагона на востоке Испании запретили вход судну Maersk Magellan, которое перевозит дизель, сообщается на сайте Министерства транспорта, мобильности и городского развития Испании (MITMA).

«Морское командование Таррагоны Главного управления торгового флота при Министерстве транспорта, мобильности и городского развития запретило заход в порт Таррагоны для разгрузки дизельного топлива на судне Maersk Magellan под флагом Сингапура, потому что груз, который он перевозит, происходит с судна Nobel под камерунским флагом, которое до 1 июля 2022 года ходило под российским флагом», — сказано в сообщении.

Перевозимый груз — дизельное топливо — попал на Magellan с танкера Elephant путем перевалки вблизи Гибралтарского пролива, утверждает министерство. На Elephant груз попал с судна Nobel, следует из сертификата о происхождении товара.

MITMA пояснило, что решение о недопуске танкера принято в соответствии с регламентом Евросоюза, который запрещает заход в порты кораблям, зарегистрированным под российским флагом после 16 апреля прошлого года или сменившим флаг с российского после 24 февраля 2022-го. Как считают в министерстве, Magellan может использоваться в действиях, направленных на обход введенных со стороны ЕС ограничений.

Танкер Maersk Magellan принадлежит сингапурской Maersk Tankers Singapore, следует из данных портала Baltic Shipping. Ранее судно называлось Gan-Trophy. Портом приписки танкера Nobel указан Новороссийск, сообщается на портале MarineTraffic.

РБК направил запрос в Maersk Tankers.

MITMA уже не первый раз отказывает во входе в испанские порты кораблям, которые подозревают в действиях по обходу санкций. В апреле прошлого года в Барселону не пустили танкер Black Star под мальтийским флагом, поскольку было установлено, что груз (пищевые продукты) на него перевалили с российского корабля «Андрей Первозванный».

С 5 февраля ЕС ввел эмбарго на морские поставки российского дизельного топлива. Кроме того, действует потолок цен на него — $100 за баррель. Дизель, продаваемый дороже, запрещено поставлять морским путем в третьи страны, также в таком случае нельзя оказывать финансовые или технические услуги при транспортировке.

Россия в ответ на данное ограничение запретила поставки нефтепродуктов тем лицам и организациям, в контрактах с которыми фигурирует упоминание лимита цен.