МИД счел нерабочей «санкционную кнопку» ЕС после решения по Навальному

Вечером 22 февраля Боррель заявил, что главы МИД 27 стран Евросоюза приняли решение ввести новые санкции против гражджан России, которые, по мнению ЕС, являются ответственными за осуждение Навального. «Мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Впервые мы задействуем глобальный режим санкций за нарушения прав человека», — сказал он.

По его словам, Европейскому союзу понадобится неделя на то, чтобы определить, кто конкретно попадет под санкции. Боррель добавил, что он передаст конкретные предложения, которые будут рассмотрены в соответствии с процедурой.

Как сообщал Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, пока конкретных имен для включения в санкционный список главы МИД стран ЕС не обсуждали, однако один собеседник агентства заявил, что речь может идти о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, директоре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александре Калашникове, главе Росгвардии Викторе Золотове и генеральном прокуроре Игоре Краснове.

Алексей Навальный был арестован в середине января сразу после приезда из Германии, где он находился на протяжении почти пяти месяцев и проходил курс лечения после отравления. Власти ФРГ заявляли, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». В Москве в ответ говорили, что до отправки в ФРГ в организме оппозиционера следов отравляющих веществ обнаружено не было. Суд арестовал Навального на 30 суток. По версии ФСИН, Навальный неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, что он обязан был делать как осужденный условно, в том числе в течение того времени, что он был в ФРГ.



Испытательный срок Навального касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу оппозиционер был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег Навальный тогда же получил 3,5 года колонии. Навальный не признал свою вину, связывая уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для Алексея Навального был продлен — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.

2 февраля в Мосгорсуде прошло заседание, по итогам которого суд принял решение заменить Навальному условный срок по «делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию на 2 года и 8 месяцев. Судья зачла в срок Навального десять месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия по этому делу. Позже суд отклонил апелляцию адвокатов Навального, сократив ему срок реального заключения на полтора месяца, до двух лет шести месяцев и двух недель. Оппозиционер не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью.