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Дело Навального ,  
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МИД счел нерабочей «санкционную кнопку» ЕС после решения по Навальному

Приняв решение ввести санкции против России из-за «дела Навального», Евросоюз упустил возможность переосмыслить курс «искусственных увязок, санкций и давления» в отношениях с Москвой, считают в МИДе
Алексей Навальный
Алексей Навальный (Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

Россия разочарована решением Евросоюза ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение оппозиционера Алексея Навального. Об этом говорится в распространенном заявлении Министерства иностранных дел России.

«Вызывает разочарование принятое Советом ЕС по иностранным делам 22 февраля этого года под надуманным предлогом решение о подготовке новых противоправных односторонних ограничений в отношении российских граждан», — отмечается в сообщении.

По мнению российских дипломатов, ЕС упустил очередную возможность переосмыслить курс «искусственных увязок, санкций и давления» в отношениях с Россией, который за последние годы продемонстрировал полную несостоятельность. «Вместо этого, повинуясь блоковой дисциплине и антироссийским стереотипам, в Брюсселе вновь инстинктивно давят на неработающую санкционную «кнопку», — считают в МИДе.

Боррель исключил санкции ЕС против бизнесменов из-за дела Навального
Политика
Жозеп Боррель

Как отметили в министерстве, Совет ЕС предпринял очередной ошибочный шаг в условиях «беспрецедентного разогрева» антироссийского информационного фона, который связан с визитом главы европейской дипломатии Жозепа Борреля в Москву.

Вечером 22 февраля Боррель заявил, что главы МИД 27 стран Евросоюза приняли решение ввести новые санкции против гражджан России, которые, по мнению ЕС, являются ответственными за осуждение Навального. «Мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Впервые мы задействуем глобальный режим санкций за нарушения прав человека», — сказал он.

По его словам, Европейскому союзу понадобится неделя на то, чтобы определить, кто конкретно попадет под санкции. Боррель добавил, что он передаст конкретные предложения, которые будут рассмотрены в соответствии с процедурой.

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Как сообщал Reuters, ссылаясь на дипломатические источники, пока конкретных имен для включения в санкционный список главы МИД стран ЕС не обсуждали, однако один собеседник агентства заявил, что речь может идти о главе Следственного комитета Александре Бастрыкине, директоре Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александре Калашникове, главе Росгвардии Викторе Золотове и генеральном прокуроре Игоре Краснове.

В Австрии призвали «не рубить под собой сук» санкциями из-за Навального
Политика
Алексей Навальный

Алексей Навальный был арестован в середине января сразу после приезда из Германии, где он находился на протяжении почти пяти месяцев и проходил курс лечения после отравления. Власти ФРГ заявляли, что он был отравлен боевым химическим веществом из группы «Новичок». В Москве в ответ говорили, что до отправки в ФРГ в организме оппозиционера следов отравляющих веществ обнаружено не было. Суд арестовал Навального на 30 суток. По версии ФСИН, Навальный неоднократно не являлся на регистрацию в уголовно-исполнительную инспекцию, что он обязан был делать как осужденный условно, в том числе в течение того времени, что он был в ФРГ.

Испытательный срок Навального касался дела о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше Восток». По этому делу оппозиционер был осужден в декабре 2014 года на 3,5 года условно, его брат Олег Навальный тогда же получил 3,5 года колонии. Навальный не признал свою вину, связывая уголовное преследование с политическими мотивами. В 2017 году испытательный срок для Алексея Навального был продлен — он должен был закончиться 30 декабря 2020 года.

2 февраля в Мосгорсуде прошло заседание, по итогам которого суд принял решение заменить Навальному условный срок по «делу «Ив Роше» на реальный и отправил его в колонию на 2 года и 8 месяцев. Судья зачла в срок Навального десять месяцев, проведенных под домашним арестом во время следствия по этому делу. Позже суд отклонил апелляцию адвокатов Навального, сократив ему срок реального заключения на полтора месяца, до двух лет шести месяцев и двух недель. Оппозиционер не признал вину и связал преследование со своей политической деятельностью.

Как прошел день суда над Навальным. Фоторепортаж
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Автор
Михаил Юшков
МИД санкции Евросоюз Алексей Навальный
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