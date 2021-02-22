Боррель исключил санкции ЕС против бизнесменов из-за дела Навального

Санкции затронут тех, кто ответственен за преследование оппозиционера, сообщил Боррель. В отношении России Евросоюз будет придерживаться формулы «давать отпор — сдерживать — вовлекать»

Жозеп Боррель (Фото: Yves Herman / AP)

Главы МИД 27 стран Евросоюза приняли решение ввести новые санкции в отношении лиц, которые, по мнению сообщества, ответственны за осуждение оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания министров иностранных дел стран — участниц ЕС в Брюсселе. Трансляция пресс-конференции велась на сайте Европейского совета.

«Мы достигли политического соглашения ввести санкции против тех, кто ответственен за его арест и осуждение. Впервые мы задействуем глобальный режим санкций за нарушения прав человека», — сказал он.

Боррель уточнил, что Евросоюзу потребуется неделя на то, чтобы точно определить, кто попадет под санкции. По словам Борреля, он передаст конкретные предложения, которые будут рассмотрены в соответствии с процедурой. «Не могу сказать, кто будет в этом списке. Но могу сказать, что касаться это будет тех, кто причастен к задержанию и осуждению Навального», — сообщил дипломат.

При этом Боррель отметил, что ЕС не может ввести санкции в отношении российских бизнесменов, так как для этого нет юридических оснований. «Мы должны доказывать основания, это верховенство права, которое тоже нужно соблюдать. Мы не можем вводить санкции против людей, которые нам просто не нравятся», — сказал он. Ввести ограничения против некоторых российских миллиардеров еще в ноябре просил Навальный.

Также Боррель заявил, что на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС была сформулирована стратегия в отношении России, которую можно описать тремя словами: давать отпор — сдерживать — вовлекать. «Мы решили, что, когда речь идет о России, мы должны работать по трем направлениям, описать которые можно тремя глаголами: давать отпор — когда Россия нарушает международное право и права человека, сдерживать — когда она пытается увеличить свое давление на нас, в том числе через дезинформацию и кибератаки, третье — вовлекать — по тем вопросам, в которых у нас есть интерес», — пояснил он.