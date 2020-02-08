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Политика ,  
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Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома

Трамп считает, что эксперт Совета нацбезопасности по Украине Александр Виндман передавал содержание «идеальных» звонков президента некорректно. В ноябре Виндман дал показания в рамках импичмента
Александр Виндман (Фото: Ron Sachs / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами. 

«На самом деле, я его [Виндмана] не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался. Но он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих «идеальных» звонков», — написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, начальник Виндмана в Совете по нацбезопасности публично говорил, что у его подчиненного были «проблемы с суждениями», трудовой дисциплиной и утечкой секретной информации. «Другими словами — «Вон!», — добавил президент. Адвокат Виндмана — Дэвид Прессман — опроверг заявления Трампа о своем клиенте, назвав их «заведомо ложными», передает Reuters.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что срок службы Виндмана в Белом доме должен закончиться в июле — он был назначен в Совет нацбезопасности США в июле 2018 года сроком на два года. Виндман, будучи ключевым свидетелем в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, рискует покинуть свой пост после дачи показаний на слушаниях в Конгрессе, уточняли собеседники телеканала. Сам Трамп на минувшей пресс-конференции не говорил прямо, хотел ли он, чтобы Виндман покинул Белый дом, однако высказывал недовольство его работой в Совете нацбезопасности.  

Накануне стало известно, что президент США уволил трех чиновников, которые выступали в ноябре прошлого года против него на слушаниях в ходе процесса импичмента. По данным телеканала CNN, подполковника Виндмана вместе с также уволенным братом-близнецом, старшим юристом Совета национальной безопасности Евгением Виндманом, вывели за территорию Белого дома в сопровождении службы охраны.   

Представитель американской армии подтвердила Politico, что оба брата Виндманы были уволены из СНБ. Вместе с ними также уволил американского посла в Евросоюзе Гордона Сондленда. По данным адвоката Александра Виндмана, в пятницу, 7 февраля, его клиент был отстранен от своей должности на несколько месяцев раньше, чем ожидалось. Виндман не собирался уходить до июля, но в последние недели говорил коллегам, что, вероятно, «скоро уедет», передает CNN. 

В конце прошлого года CNN уже сообщал, что помощники президента США рассматривают вопрос об увольнении из Белого дома некоторых свидетелей в рамках импичмента, работающих в СНБ. Такой шаг рассматривался в качестве «ответного удара» за участие в расследовании, инициированном в сентябре спикером Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. «Виндмана вынудили уйди из Белого дома за то, что он сказал правду», — говорится в заявлении его адвоката, которое цитирует Reuters.    

Подполковник Совета нацбезопасности украинского происхождения Александр Виндман был одним из свидетелей по делу об импичменте президента Трампа. Он дал показания в Конгрессе в ноябре прошлого года. На слушаниях Виндман, в частности, утверждал, что американский лидер действтиельно оказывал давление на украинского коллегу Владимира Зеленского с целью возобновления расследования дела против Хантера Байдена — сына его главного возможного соперника на ноябрьских выборах главы государства, бывшего вице-президента США Джо Байдена. Кроме того, Виндман засвидетельствовал, что сразу после разговора Трампа с Зеленским в конце июля он «немедленно» обратился к главному юрисконсульту Совета национальной безопасности и выразил свои опасения в связи с содержанием звонка. В ноябре министр обороны США Марк Эспер заявил журналистам, что Виндману «не стоит бояться мести» за то, что он дал показания в рамках импичмента Трампа. Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси также говорила, что она «ошеломлена» появившимися сообщениями о предполагаемом уходе Виндмана из СНБ.     

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Дональд Трамп, импичмент, увольнение
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