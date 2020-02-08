Трамп объяснил отставку русскоговорящего сотрудника Белого дома

Трамп считает, что эксперт Совета нацбезопасности по Украине Александр Виндман передавал содержание «идеальных» звонков президента некорректно. В ноябре Виндман дал показания в рамках импичмента

Александр Виндман (Фото: Ron Sachs / Global Look Press)

Президент США Дональд Трамп обвинил уволенного накануне из Белого дома сотрудника Совета национальной безопасности и эксперта по Украине Александра Виндмана в отсутствии дисциплины и некорректной передаче содержания его «идеальных» разговоров с зарубежными коллегами.

«На самом деле, я его [Виндмана] не знаю, никогда не разговаривал с ним и не встречался. Но он был очень непослушным, неправильно сообщал содержание моих «идеальных» звонков», — написал американский лидер в Twitter.

По словам Трампа, начальник Виндмана в Совете по нацбезопасности публично говорил, что у его подчиненного были «проблемы с суждениями», трудовой дисциплиной и утечкой секретной информации. «Другими словами — «Вон!», — добавил президент. Адвокат Виндмана — Дэвид Прессман — опроверг заявления Трампа о своем клиенте, назвав их «заведомо ложными», передает Reuters.

Ранее CNN со ссылкой на источники сообщал, что срок службы Виндмана в Белом доме должен закончиться в июле — он был назначен в Совет нацбезопасности США в июле 2018 года сроком на два года. Виндман, будучи ключевым свидетелем в расследовании импичмента президента Дональда Трампа, рискует покинуть свой пост после дачи показаний на слушаниях в Конгрессе, уточняли собеседники телеканала. Сам Трамп на минувшей пресс-конференции не говорил прямо, хотел ли он, чтобы Виндман покинул Белый дом, однако высказывал недовольство его работой в Совете нацбезопасности.