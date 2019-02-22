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Путин поручил Кириенко заняться поддержкой популярной у молодежи музыки
План действий по поддержке современной музыки он попросил предоставить к сентябрю. Ранее президент обращал внимание на ситуацию с отменой рэп-концертов в российских городах
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил своей администрации представить план по поддержке современной музыки и визуальных видов искусства, в частности, направлений, которые востребованы у российской молодежи. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

К обсуждению глава государства предложил подключить экспертов и различные профильные организации. Представить план президент поручил до 1 сентября. Ответственным он назначил первого замруководителя своей администрации Сергея Кириенко.

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Распоряжения глава государства составил по итогам заседания Совета по культуре и искусству, который прошел в середине декабря прошлого года.

Помимо этого Путин поручил правительству до 1 сентября поработать:

  • с библиотеками, а именно укомплектовать их изданиями классической и современной литературы;
  • над реализацией комплекса мер по поддержке авторов детских книг;
  • над трудоустройством выпускников театральных, музыкальных и хореографических учебных заведений, а также повышением уровня материального и социально-бытового обеспечения молодых специалистов в сфере культуры.

Кабмин также займется строительством модульных домов культуры в деревнях, селах и небольших городах.

Отмены концертов рэперов

Осенью прошлого года по всей России прошла волна отмен концертов рэперов, таких как Элджей, Face и Федук. Это происходило по запросам местных властей и инициативных групп. В начале декабря группа «Френдзона» также сообщила об отмене своих выступлений в Ярославле и Иваново. Власти говорили, что местные жители жаловались им на пропаганду суицида, нетрадиционных сексуальных связей, алкоголя и запрещенных препаратов в текстах исполнителей.

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Претензии у властей возникли и к реперу Дмитрию Кузнецову, более известному под творческим псевдонимом Хаски. Его задержали в Краснодаре за мелкое хулиганство на 15 дней, однако спустя три дня выпустили на свободу.

В правительстве к ситуации отнеслись без одобрения: в Минкультуры отмену концертов называли не самым умным решением, глава ведомства Владимир Мединский и вовсе заявил, что история — это сплошной «анекдот». Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко также счел ситуацию глупостью, а президент Владимир Путин призывал разобраться с отменой рэп-концертов.

Автор: Анна Трунина
Теги: Владимир Путин, музыка, Культура, Президент России, Сергей Кириенко ..., молодежная политика
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