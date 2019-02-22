Путин поручил Кириенко заняться поддержкой популярной у молодежи музыки

План действий по поддержке современной музыки он попросил предоставить к сентябрю. Ранее президент обращал внимание на ситуацию с отменой рэп-концертов в российских городах

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Президент Владимир Путин поручил своей администрации представить план по поддержке современной музыки и визуальных видов искусства, в частности, направлений, которые востребованы у российской молодежи. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте Кремля.

К обсуждению глава государства предложил подключить экспертов и различные профильные организации. Представить план президент поручил до 1 сентября. Ответственным он назначил первого замруководителя своей администрации Сергея Кириенко.

Распоряжения глава государства составил по итогам заседания Совета по культуре и искусству, который прошел в середине декабря прошлого года.

Помимо этого Путин поручил правительству до 1 сентября поработать: