Путин поручил Кириенко заняться поддержкой популярной у молодежи музыки

- с библиотеками, а именно укомплектовать их изданиями классической и современной литературы;
- над реализацией комплекса мер по поддержке авторов детских книг;
- над трудоустройством выпускников театральных, музыкальных и хореографических учебных заведений, а также повышением уровня материального и социально-бытового обеспечения молодых специалистов в сфере культуры.
Кабмин также займется строительством модульных домов культуры в деревнях, селах и небольших городах.
Осенью прошлого года по всей России прошла волна отмен концертов рэперов, таких как Элджей, Face и Федук. Это происходило по запросам местных властей и инициативных групп. В начале декабря группа «Френдзона» также сообщила об отмене своих выступлений в Ярославле и Иваново. Власти говорили, что местные жители жаловались им на пропаганду суицида, нетрадиционных сексуальных связей, алкоголя и запрещенных препаратов в текстах исполнителей.
Претензии у властей возникли и к реперу Дмитрию Кузнецову, более известному под творческим псевдонимом Хаски. Его задержали в Краснодаре за мелкое хулиганство на 15 дней, однако спустя три дня выпустили на свободу.
В правительстве к ситуации отнеслись без одобрения: в Минкультуры отмену концертов называли не самым умным решением, глава ведомства Владимир Мединский и вовсе заявил, что история — это сплошной «анекдот». Первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко также счел ситуацию глупостью, а президент Владимир Путин призывал разобраться с отменой рэп-концертов.