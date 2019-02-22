Минюст заявил об отклонении запроса Украины в ЕСПЧ по задержанным морякам

Минюст заявил об отклонении запроса Украины в ЕСПЧ по задержанным морякам

Министерство юстиции России получило уведомление ЕСПЧ о том, что суд отклонил ходатайство Украины о новых обеспечительных мерах по отношению к задержанным военным морякам

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) отказал Украине в просьбе наложить новые обеспечительные меры по делу о задержанных в Черном море украинских военных кораблях и их экипажах, сообщает сайт министерства юстиции России.

«Европейский суд по правам человека уведомил Минюст России об отказе в удовлетворении запроса украинских властей о применении новых обеспечительных мер по делу о задержании кораблей ВМС Украины российскими пограничниками в Керченском проливе 25 ноября 2018 года», — говорится в опубликованном Минюстом сообщении.

Обеспечительные меры принимаются ЕСПЧ в соответствии с правилом 39 Регламента. Они принимаются в исключительных случаях и заключаются в запрете государству совершать действия, которые могут привести к причинению существенного и непоправимого вреда для жизни и здоровья заявителя. Они также могут содержать указание государству совершить определенных действий с целью предотвращения такого вреда.

Как пояснили в Минюсте, запрос украинской стороны касался состояния здоровья украинских военных моряков, находящихся под стражей в Москве. ​«Со ссылкой на заключения Министерства здравоохранения Украины и экспертные мнения украинских медиков власти Украины попытались оспорить качество оказанной в Российской Федерации медицинской помощи задержанным морякам, а также потребовали проведения конкретных медицинских манипуляций», — пояснили в Минюсте.

Однако, говорится в сообщении министерства, ЕСПЧ решил, что в запросе нет новых аргументов по сравнению с тем, который был сделан ранее. На него, уточнили в Минюсте, «российские власти уже представили исчерпывающий ответ».