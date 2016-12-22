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Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ из-за инцидента в Черном море
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Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ из-за инцидента в Черном море
Конфликт в Азовском море, 17:25
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Украина пожаловалась на Россию в ЕСПЧ из-за инцидента в Черном море
Украинское правительство, в частности, просит Европейский суд по правам человека вмешаться ради благополучия задержанных моряков. Также Киев просит признать их военнопленными
Здание Европейского суда по правам человека (Фото: Алексей Витвицкий / ТАСС)

Украина подала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) жалобу на Россию в связи с задержанием трех своих кораблей в Керченском проливе. Об этом говорится в заявлении (.pdf) суда.

В частности, Украина попросила ЕСПЧ вмешаться, чтобы обеспечить благополучие своих моряков. «Правительство Украины, в частности, попросило, чтобы Россия оказывала срочную медицинскую помощь раненым морякам, предоставляла информацию о состоянии здоровья членов экипажа, месте их нахождения и всей оказываемой им помощи. Также оно попросило, чтобы моряков рассматривали как военнопленных», — говорится в заявлении.

Суд уточнил, что уже запросил у российского правительства информацию о состоянии задержания моряков и попросил «предоставить все соответствующие документы».

С 2014 года это уже пятое обращение Украины с заявлением против России в ЕСПЧ. Рассмотрение жалобы может занять месяцы или даже годы, уточняет Reuters.

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Новым поводом для обострения отношений России и Украины стал инцидент в Керченском проливе, который произошел в конце прошлой недели. Три корабля ВМС Украины, игнорируя предупреждения российской стороны, вошли в территориальные воды России. Останавливать их российским пограничникам пришлось с применением огня. Три моряка были ранены, суда — задержаны, экипажи судов — арестованы. Сейчас все арестованные моряки находятся в московских СИЗО.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Украина обвинила Россию в агрессии, уверяя, что российская сторона была предупреждена о готовящихся маневрах. Москва называет действия Киева провокацией. Президент Владимир Путин, оценивая действия пограничников, заметил, что «иностранные суда вторглись на территорию России и не отвечали». «Они [пограничники] выполняли свои законные функции по защите целостности Российской Федерации», — подчеркнул Путин.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: ЕСПЧ , Украина , жалоба , Керченский пролив
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