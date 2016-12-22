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Минюст пообещал «в разумные сроки» ответить ЕСПЧ по инциденту на Азове
Конфликт в Азовском море, 11:57
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Минюст пообещал «в разумные сроки» ответить ЕСПЧ по инциденту на Азове

В Минюст России поступил запрос Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Киева после недавнего инцидента в Керченском проливе. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте ведомства.

В заявлении подчеркивается, что Минюст озабочен принятием к производству ходатайства, которое подкреплено в основном публикациями из СМИ, а не официальными документами. По мнению ведомства, такие документы украинская сторона могла бы получить от Москвы по дипломатическим каналам, что является стандартной процедурой межгосударственного взаимодействия.

«ЕСПЧ проинформирован о том, что ответ на запрос будет дан в разумные сроки, необходимые для подготовки информативного документа», — отметили в Минюсте.

На минувшей неделе стало известно, что Украина обратилась по поводу задержания своих кораблей и ареста моряков в ЕСПЧ. Из текста заявления суда следовало, что ЕСПЧ запросил у Москвы информацию о состоянии задержанных моряков, а также попросил предоставить все подтверждающие это документы.

Задержанные корабли ВМС Украины в порту Керчи. Фоторепортаж Еще 1 фото
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Инцидент в Керченском проливе произошел 25 ноября. Три украинских корабля, согласно данным ФСБ, без предупреждения и разрешения вошли в территориальные воды России и продолжали двигаться, несмотря на требования со стороны российских пограничников остановиться. В результате корабли были обстреляны, корабли — задержаны и отбуксированы в Керчь. Всех 24 украинских моряков арестовали по решению суда.

Киев настаивает на том, что Москва была в курсе планов украинских кораблей. Украина назвала случившееся агрессией и ввела в некоторых своих регионах военное положение. Обе страны возбудили по факту инцидента уголовные дела.

Теги: Минюст , ЕСПЧ , Керченский пролив , Азовское море , Черное море
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