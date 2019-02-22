Захарова исключила новые провокации в Керченском проливе

Россия не допустит новых провокаций в Азовском море по примеру инцидента с украинскими кораблями в Керченском проливе. Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире «Первого канала».

«Такие провокации допускаться не будут. Для этого ведется в том числе и политическая, дипломатическая работа. Значительное время в ходе двусторонних встреч [на конференции по безопасности] в Мюнхене Сергей Лавров посвятил именно возможности аналогичных провокаций», — сказала Захарова.

Ранее 21 февраля Лавров заявил, что Украина готовит новую провокацию в Керчи. «Как мне говорят, они готовят очередную незаконную попытку прорыва без лоцманов, без предупреждений. Хотят, чтобы в этом участвовали силы НАТО», — сообщил министр.