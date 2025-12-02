Зеленский предупредил о сложных решениях относительно окончания конфликта
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что простых решений относительно окончания конфликта не будет. Об этом он написал в своем телеграм-канале.
«Вопрос не в сложности принятия решений. Я способен их принимать. Важно, чтобы всё было справедливо и открыто. Чтобы не было никакой игры за спиной Украины. Чтобы ничего не было решено без Украины о нас, о нашем будущем», — добавил Зеленский.
Украинский лидер назвал вопросы территорий, замороженных активов России и гарантий безопасности «наиболее чувствительными моментами» и «самыми сложными вопросами». Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на «сильные гарантии безопасности» от США, Европы и некоторых других лидеров.
«Я думаю, что эти три темы являются наиболее чувствительными и важными. Наши команды продолжат работать над ними», — отметил Зеленский.
Уже более трех часов в Кремле продолжаются переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Встреча посвящена обсуждению плана мирного урегулирования конфликта на Украине.
Зеленский написал, что Украина будет ожидать сигналов от американской делегации после встречи в России. «Делегация США сразу после встреч хочет отчитываться именно нам. От этих сигналов зависят следующие шаги», — добавил президент.
«Мы получим те или иные сигналы. Если сигналы сработают так, если это будет честная игра с нашими партнерами, то, возможно, мы встретимся с американской делегацией очень быстро», — написал Зеленский.
Уровень возможных контактов будет зависит от полученных после переговоров сигналов, уточнил украинский лидер. По его словам, если сигналы дадут возможность принять глобальные и быстрые решения, то уровень переговоров будет выше.
«Я готов получить все сигналы, готов на встречу с Президентом Трампом. Все зависит от сегодняшних переговоров», — подчеркнул Зеленский.
Перед встречей американской делегации в Кремле в Майами прошли переговоры США с Украиной. Участники рассмотрели вопросы, связанные с территориальными аспектами, а также перспективы присоединения Украины к НАТО. По завершении встречи руководитель украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что был достигнут существенный прогресс, однако некоторые моменты требуют дополнительного обсуждения.
