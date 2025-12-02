 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Зеленский предупредил о сложных решениях относительно окончания конфликта

Зеленский назвал три самых сложных вопроса в урегулировании конфликта
Наиболее чувствительными моментами, по мнению Зеленского, в мирном урегулировании являются вопросы территорий, российских активов и гарантий безопасности

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что простых решений относительно окончания конфликта не будет. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

«Вопрос не в сложности принятия решений. Я способен их принимать. Важно, чтобы всё было справедливо и открыто. Чтобы не было никакой игры за спиной Украины. Чтобы ничего не было решено без Украины о нас, о нашем будущем», — добавил Зеленский.

Украинский лидер назвал вопросы территорий, замороженных активов России и гарантий безопасности «наиболее чувствительными моментами» и «самыми сложными вопросами». Он подчеркнул, что Украина рассчитывает на «сильные гарантии безопасности» от США, Европы и некоторых других лидеров.

«Я думаю, что эти три темы являются наиболее чувствительными и важными. Наши команды продолжат работать над ними», — отметил Зеленский.

The Times сообщила, что Рубио «отодвинули» от переговоров по Украине
Политика
Марко Рубио

Уже более трех часов в Кремле продолжаются переговоры президента России Владимира Путина и спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Встреча посвящена обсуждению плана мирного урегулирования конфликта на Украине.

Зеленский написал, что Украина будет ожидать сигналов от американской делегации после встречи в России. «Делегация США сразу после встреч хочет отчитываться именно нам. От этих сигналов зависят следующие шаги», — добавил президент.

«Мы получим те или иные сигналы. Если сигналы сработают так, если это будет честная игра с нашими партнерами, то, возможно, мы встретимся с американской делегацией очень быстро», — написал Зеленский.

Уровень возможных контактов будет зависит от полученных после переговоров сигналов, уточнил украинский лидер. По его словам, если сигналы дадут возможность принять глобальные и быстрые решения, то уровень переговоров будет выше.

«Я готов получить все сигналы, готов на встречу с Президентом Трампом. Все зависит от сегодняшних переговоров», — подчеркнул Зеленский.

Перед встречей американской делегации в Кремле в Майами прошли переговоры США с Украиной. Участники рассмотрели вопросы, связанные с территориальными аспектами, а также перспективы присоединения Украины к НАТО. По завершении встречи руководитель украинской делегации и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров подчеркнул, что был достигнут существенный прогресс, однако некоторые моменты требуют дополнительного обсуждения.

Полина Харчевникова
Владимир Зеленский Украина переговоры решения
Владимир Зеленский фото
Владимир Зеленский
политик, президент Украины
25 января 1978 года
