Уиткофф выступил с заявлениями по Украине перед вылетом в Москву

Стив Уиткофф (Фото: Jonathan Ernst / Reuters)

США настроены на успешное завершение урегулирования конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в преддверии вылета в Москву.

«Я думаю, мы добились большого прогресса. <...> Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что было важно, чтобы мы поехали туда», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Перспективы завершения российско-украинского конфликта он оценил фразой: «я думаю, мы с этим справимся». По мнению спецпосланника, время закончить его пришло.

Как заявил Уиткофф, сейчас урегулирование находится на завершающей стадии, оно свелось к решению «одного вопроса».

«Это (урегулирование украинского кризиса. — РБК) в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — сказал он, не уточнив, о чем идет речь.

