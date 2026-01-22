Уиткофф выступил с заявлениями по Украине перед вылетом в Москву
США настроены на успешное завершение урегулирования конфликта на Украине, заявил спецпосланник американского президента Стив Уиткофф в преддверии вылета в Москву.
«Я думаю, мы добились большого прогресса. <...> Я собираюсь ненадолго съездить в Москву, я думаю, что было важно, чтобы мы поехали туда», — сказал он на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
Перспективы завершения российско-украинского конфликта он оценил фразой: «я думаю, мы с этим справимся». По мнению спецпосланника, время закончить его пришло.
Как заявил Уиткофф, сейчас урегулирование находится на завершающей стадии, оно свелось к решению «одного вопроса».
«Это (урегулирование украинского кризиса. — РБК) в буквальном смысле всеобъемлющий вопрос, и я думаю, мы свели его к одному вопросу, что значит, что она [ситуация] разрешима», — сказал он, не уточнив, о чем идет речь.
Материал дополняется
