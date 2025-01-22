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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Fox раскрыл содержание напутствия Трампу от Байдена

Байден в напутствии Трампу заявил, что от него ждут устойчивости в бурях истории
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Байден выразил надежду, что годы президентства республиканца станут для США временем «процветания, мира и благодати». Трамп на инаугурации объявил о начале «золотого века Америки»
Дональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден (Фото: Saul Loeb / Getty Images)

Экс-президент США Джо Байден, покидая Овальный кабинет, оставил своему преемнику Дональду Трампу напутственное письмо, в котором пожелал, чтобы годы его президентства стали для Америки временем процветания и мира. Содержание документа приводит телеканал Fox.

«Покидая этот священный пост, я желаю вам и вашей семье всего наилучшего в ближайшие четыре года. Американский народ и люди во всем мире ждут от этого дома устойчивости в неизбежных бурях истории, и я молюсь о том, чтобы грядущие годы стали временем процветания, мира и благодати для нашей страны», — говорится в напутствии Байдена.

Он пожелал, чтобы Бог «благословил и направил» Трампа, как оберегал Соединенные Штаты с момента их основания. Под текстом стоит подпись: «Джо Байден, 20 января 2025 года».

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Письмо обнаружили в столе в Овальном кабинете. Традиция оставлять послание преемнику на посту президента существует в США с 1989 года, отмечает телеканал. Первое такое письмо оставил Рональд Рейган Джорджу Бушу-старшему.

О планах Байдена оставить Трампу напутственное письмо ранее сообщил CNN. Республиканец также передавал Байдену послание в 2021 году, когда тот был избран 46-м президентом США, хотя не признавал его победу. Демократ назвал письмо Трампа «очень великодушным».

Трамп вступил в должность и стал 47-м президентом США 20 января. Республиканец объявил о начале «золотого века Америки» с его приходом к власти. После инаугурации он подписал свыше 40 указов, выполняющих его предвыборные обещания и отменяющих наследие Байдена.

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Дональд Трамп

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