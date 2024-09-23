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Военная операция на Украине ,  
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Эрдоган назвал виновных в срыве стамбульских переговоров по Украине

Эрдоган заявил о срыве мирных переговоров в Стамбуле определенными лобби
Сюжет
Военная операция на Украине
Делегации Киева и Москвы на переговорах в Стамбуле согласовали мирное соглашение, предусматривающее в том числе нейтралитет Украины, однако оно так и не было подписано. Эрдоган обвинил в произошедшем «определенные лобби»
Реджеп Тайип Эрдоган
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Kent Nishimura / Getty Images)

«Определенные лобби» саботировали стамбульские инициативы Турции по урегулированию конфликта на Украине, заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган на встрече с представителями международных аналитических центров, действующих в США.

Как отметил турецкий лидер, эти силы не желали мирного урегулирования конфликта, в то время как Анкара всегда прилагала усилия по вопросу перемирия между Россией и Украиной.

«Переговоры в Стамбуле доказали успешность активной роли Турции. Однако определенные лобби не хотели, чтобы эти усилия достигли своей цели», — сказал Эрдоган.

Вместе с тем он подчеркнул, что Турция сегодня является «одним из сильнейших» союзников НАТО, а также выразил удовлетворение «позитивной атмосферой» в отношениях с США.

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Украина и Россия вели переговоры весной 2022 года почти сразу после начала российской военной операции. Стамбульский раунд был наиболее результативным, стороны разработали и предварительно подписали проект Договора о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины. В частности, согласно этому документу, Украина обязывалась соблюдать «постоянный нейтралитет» и не вступать в военные блоки, в том числе НАТО, и отказаться от производства и получения ядерного оружия. Но стороны так и не заключили итоговый договор, а позже приостановили мирные переговоры.

Как рассказал в ноябре 2023 года глава украинской делегации Давид Арахамия, Киев отказался от стамбульских договоренностей в том числе по совету на тот момент премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Эрдоган ранее говорил, что в саботаже стамбульских переговоров виноваты «лоббисты войны». Он подчеркивал, что из-за «усиления войны» мир каждый день несет новые экономические издержки, а «когда и чем» все это закончится, никто не знает.

В июне российский президент Владимир Путин предложил новые условия для начала мирных переговоров с Украиной, среди которых: вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, международное признание этих регионов и Крыма частью России, отказ Киева от вступления в НАТО и снятие всех западных санкций с России. После начала курской операции ВСУ глава государства заявил о бесперспективности переговоров с теми, кто «без разбора наносит удары по мирным людям, по гражданской инфраструктуре либо пытается создать угрозу для объектов ядерной энергетики».

Украину устраивали договоренности, достигнутые с Россией в Стамбуле в марте 2022 года, но они не вступили в силу, поскольку Киеву дали указание не допустить этого, заявил Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума 5 сентября. Он подчеркнул, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, но не готова их вести на основе «эфемерных требований».

Власти Украины для начала мирного диалога настаивают в том числе на выводе российских войск на границы 1991 года. Москва такую возможность неоднократно исключала.

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Илья Пламенев Илья Пламенев
мирные переговоры Реджеп Тайип Эрдоган Стамбул Военная операция на Украине лоббисты
Реджеп Тайип Эрдоган фото

Реджеп Тайип Эрдоган

политик, президент Турции
26 февраля 1954 года
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