Трамп заявил о понимании чувств России, выступающей против Украины в НАТО

У Москвы и Киева «была сделка», которая удовлетворяла бы все стороны, но ее нарушил Байден, решивший, что Украина должна иметь возможность присоединиться к блоку, считает Трамп. Россия выступает против членства Украины в НАТО

Дональд Трамп (Фото: Carlos Barria / Reuters)

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что понимает «чувства» России, которая выступала против вступления Украины в НАТО. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции в своей резиденции Мар-а-Лаго (штат Флорида), трансляцию которой вел Fox News.

По его словам, понимание того, что Украина не сможет стать членом альянса, было всегда. По мнению Трампа, у Москвы и Киева «была сделка», которая удовлетворяла бы все стороны, но ее нарушил президент Джо Байден. При этом Россия всегда говорила, что Украина не должна вступить в НАТО, отметил республиканец. «Они говорили это. Это было, по сути, высечено в камне», — подчеркнул Трамп. Однако Байден, по его словам, заявил, что Киев должен иметь возможность присоединиться к блоку. «В таком случае Россия получила бы кого-то [из НАТО] прямо у себя на пороге. И я могу понять их чувства», — сказал избранный президент.

Россия выступает против присоединения Украины к НАТО. Отказ от вступления страны в блок Владимир Путин называл одним из условий начала переговоров с Киевом. Москва и Киев договаривались, что Украина будет независимой, о вступлении в НАТО речи не шло, говорил также Путин. Однако украинская сторона, по его словам, отказалась от тезисов о нейтральности в декларации независимости и прописала в Конституции стремление в альянс.

В декабре Путин рассказывал, что Байден в разговоре с ним еще в 2021 году предлагал «отсрочить принятие Украины в НАТО на 10–15 лет, потому что она еще не готова».

Как писала газета The Wall Street Journal, советники Трампа предлагали создать демилитаризованную зону и отложить членство Украины в альянсе на 20 лет в обмен на продолжение поставок оружия. Глава российского МИДа Серей Лавров говорил, что Москва не получала от Вашингтона «каких-либо официальных сигналов по украинскому урегулированию» и что до инаугурации республиканца такие полномочия есть лишь у нынешней администрации США.