ВМС США опровергли данные о ракетном ударе хуситов по кораблю Ocean Jazz

Пятый флот США: данные о ракетном ударе хуситов по военному кораблю ложны

Информация об атаке йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах» грузового судна Ocean Jazz Военно-морских сил США в Аденском заливе не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США в X (ранее — Twitter).

В пресс-службе флота отметили, что Центральное командование ВМС США поддерживало постоянную связь с кораблем Ocean Jazz в течении всего времени его прохода через залив.

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