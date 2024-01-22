ВМС США опровергли данные о ракетном ударе хуситов по кораблю Ocean Jazz
Информация об атаке йеменскими хуситами из движения «Ансар Аллах» грузового судна Ocean Jazz Военно-морских сил США в Аденском заливе не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-служба Пятого флота ВМС США в X (ранее — Twitter).
В пресс-службе флота отметили, что Центральное командование ВМС США поддерживало постоянную связь с кораблем Ocean Jazz в течении всего времени его прохода через залив.
Материал дополняется
Мнения ведущих экспертов и актуальные тренды в отраслях экономики
Цифровая трансформация: от осознания до внедрения
Разные грани золота для бизнеса
Новые рынки, рост e-commerce и цифровая трансформация: тренды бизнеса
Навигатор лидера:
как расти в карьере, учиться актуальному
и не выгорать
Основные меры поддержки бизнеса на 2023—2024 годы
Популярные технологии 2023 года в практике российского бизнеса
Дайджест глобальных трендов: интернет вещей, рециклинг и «мягкие роботы»
UI/UX/CX — «фронты» в битве платформ
Как изменились финансовые рынки: тренды и перспективы