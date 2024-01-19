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Война с хуситами ,  
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Хуситы атаковали американский танкер в Аравийском море

Хуситы нанесли удар по американскому танкеру Chem Ranger в Аденском заливе
Сюжет
Война с хуситами

Йеменские хуситы нанесли удар по американскому кораблю в Аденском заливе в Аравийском море, сообщает телеканал al-Masirah со ссылкой на Вооруженные силы Йемена.

«Нацеливание ПО американский корабль Chem Ranger в Аденском заливе военно-морскими ракетами привело к прямому попаданию по нему», — говорится в сообщении.

Как передает Reuters со ссылкой на британскую компанию Ambrey, занимающуюся вопросами морской безопасности, четыре беспилотника приблизились к американскому кораблю и кружили над судном примерно в 87 милях (140 км) юго-восточнее порта Эль-Мукалла в Йемене.

Позже Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) подтвердило атаку на их корабль. «18 января примерно в 21:00 (по местному времени, совпадает с мск) хуситы запустили две противокорабельные баллистические ракеты по танкеру M/V Chem Ranger, идущему под флагом Маршалловых островов, принадлежащему США и управляемому Грецией», — говорится в сообщении. В итоге ракеты упали в воду рядом с судном, повреждений у корабля зафиксировано не было, он продолжил свой путь, добавили в CENTCOM.

США и Британия вновь ударили по объектам хуситов в Йемене
Политика
Фото:US Central Command / Reuters

17 января хуситы атаковали еще одно американское судно в Аденском заливе. Корабль был атакован несколькими противокорабельными ракетами. Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) в подтвердило удар по судну Genco Picardy. По данным американских военных, никто не пострадал, но у судна есть «некоторые повреждения».

В ночь на 18 января США и Британия нанесли удары по объектам хуситов в Йемене, а точнее по 14 ракетным пусковым установкам.

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В конце 2023 года йеменские хуситы заявили, что будут нападать на связанные с Израилем суда в ответ на его операцию в секторе Газа. В итоге крупнейшим международным перевозчикам пришлось менять маршруты. В ответ на атаки США инициировали международную операцию «Страж процветания» (Prosperity Guardian) по защите коммерческих судов от нападений, к ней присоединились страны Евросоюза и другие государства. 12 января США и Великобритания нанесли первые удары по объектам хуситов.

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Теги
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