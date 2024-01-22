Хуситы заявили о ракетном ударе по военному кораблю США в Аденском заливе
Йеменские хуситы атаковали грузовой корабль ВМС США Ocean Jazz в Аденском заливе Аравийского моря, передает Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя повстанцев Яхьи Сариа. Al Masirah уточняет, что удар нанесли с помощью ракет.
«Йеменские вооруженные силы продолжают отвечать на любую американскую или британскую агрессию против нашей страны, нанося удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях», — сказано в заявлении.
Это не первая атака на американское судно в регионе за последние дни. Нападения происходят на фоне американских ударов по Йемену.
С ноября 2023-го хуситы совершали нападения на суда в южной части Красного моря. Они заявляли, что намерены атаковать любые израильские суда в этой акватории — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями, — в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа». В новом заявлении хуситы добавили, что продолжат блокировать израильские суда, пока страна не прекратит «агрессию» в отношении сектора Газа.
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