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Война с хуситами ,  
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Хуситы заявили о ракетном ударе по военному кораблю США в Аденском заливе

Сюжет
Война с хуситами
Судно Ocean Jazz
Судно Ocean Jazz (Фото: Grady T. Fontana / defense.gov)

Йеменские хуситы атаковали грузовой корабль ВМС США Ocean Jazz в Аденском заливе Аравийского моря, передает Al Arabiya со ссылкой на заявление представителя повстанцев Яхьи Сариа. Al Masirah уточняет, что удар нанесли с помощью ракет.

«Йеменские вооруженные силы продолжают отвечать на любую американскую или британскую агрессию против нашей страны, нанося удары по всем источникам угрозы в Красном и Аравийском морях», — сказано в заявлении.

Это не первая атака на американское судно в регионе за последние дни. Нападения происходят на фоне американских ударов по Йемену.

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Фото:Khaled Abdullah / Reuters

С ноября 2023-го хуситы совершали нападения на суда в южной части Красного моря. Они заявляли, что намерены атаковать любые израильские суда в этой акватории — как с флагом Израиля, так и принадлежащие или эксплуатируемые израильскими компаниями, — в ответ на «отвратительную израильско-американскую агрессию в секторе Газа». В новом заявлении хуситы добавили, что продолжат блокировать израильские суда, пока страна не прекратит «агрессию» в отношении сектора Газа.

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Теги
хуситы Йемен США Аденский залив
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